Bruno Guimarães destaca a Colombia: “Es una piedra en el zapato que intentaremos quitarnos”

Bruno Guimaraes, jugador de la Selección de Brasil / Getty Images for USSF / Mark Thorstenson/ISI Photos/USSF

Brasil dejó encaminada su clasificación a cuartos de final luego de reponerse del empate inicial con Costa Rica al vencer a Paraguay 1-4. Sin embargo, el equipo que comanda Dorival Júnior buscará finalizar en el primer puesto del Grupo D, pero para eso deberá superar a Colombia, equipo que ya avanzó anticipadamente a la próxima instancia y que tiene un invicto de 25 partidos sin conocer la derrota.

En rueda de prensa previa al compromiso entre brasileños y colombianos, el volante del Newcastle, Bruno Guimarães se refirió a lo que espera que su equipo muestre ante un rival “difícil” que viene de 10 triunfos consecutivos. Por su parte, destacó el nivel en el que se encuentran Luis Díaz y James Rodríguez.

Lo que deben mejorar ante Colombia: “Siempre hay cosas a mejorar. Ni todos los empates y derrotas son tan reales, ante Costa Rica tuvimos 20 tiros. Incluso en las victorias siempre hay cosas a mejorar. Alisson hizo un milagro que nos mantuvo con vida contra Paraguay. Ahora tenemos un partido difícil contra un gran equipo con grandes jugadores. Queremos dar nuestra mejor versión, mantener los pies en el suelo. Tenemos un partido difícil contra Colombia”.

Ganar como sea: “Para ser sincero, no me preocupa demasiado cómo van a plantear el partido. Tenemos que ganar sea como sea. Tienen jugadores que individualmente pueden decidir el partido, como James y Luis Díaz. Creo que va a ser una gran prueba para nosotros. No queremos elegir rival, queremos acabar primeros. Hemos visto algún partido de Colombia. Tienen jugadores difíciles de marcar. Tenemos que evitar hacer faltas, sobre todo cerca del área. La clave el partido es que los dos equipos van a querer tener la bola”.

Análisis de Colombia: “Es un equipo al que le gusta el contacto. Tienen buenos jugadores. Será un gran test para nosotros. Colombia viene siendo una piedra en el zapato que vamos a intentar quitarnos. Tienen jugadores físicos, altos y difíciles de marcar”.

La Copa de James y cómo neutralizarlo: “James baja a buscar la bola al nivel de los zagueros, te destroza entre líneas. Es un jugador que tendrá que ser marcado, tiene calidad con la pelota en los pies, tiene pase, tiene disparo desde fuera del área. Es un gran jugador. Está haciendo una gran Copa América. Vamos a estar viéndole para intentar anularle. Tiene un tiro de fuera muy bueno. Yo soy más 5-8, para salir con la bola jugando. Somos jugadores diferentes”.