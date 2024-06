Playa Blanca en Boyacá reabrió sus puertas a propios y turistas

Tota

Tras más de cuatro años de permanecer cerrada, este viernes 28 de junio la Corporación Autónoma de Boyacá, Corpoboyacá, reabrió las puertas de Playa Blanca, un lugar turístico lleno de magia en el municipio de Tota, Boyacá. El evento de reapertura del escenario contó con la presencia de alcaldes, habitantes del sector, grupos culturales y artísticos e invitados especiales.

El acto de apertura de en Playa Blanca comenzó con la puesta en escena de una obra teatral a cargo del grupo de teatro Matachines y la Escuela de formación en danza, Sedanza, bajo la dirección de los profesores César Millán y Jhon Jairo Cely, en la que contaron la rica historia de la creación de esta hermosa playa.

“Este es un momento muy esperado por muchos habitantes de este sector de la Provincia de Sugamuxi, pero también de la mayoría a los boyacenses que queríamos empezar a contemplar esta belleza natural en Boyacá. Se hicieron varias inversiones de entidades tanto de nivel nacional, territorial y de la Corporación, lo que ustedes pudieron contemplar el día de hoy es un cambio notable entre lo que se tenía antes en Playa Blanca y esta fue una inversión de aproximadamente $3.000 millones que se realizó en diferentes momentos y que hoy tiene como resultado lo que ustedes pueden contemplar”, aseguró Yeimy Liseth Echeverría, directora de Corpoboyacá.

Con la reapertura de Playa Blanca, los turistas podrán disfrutar de un gran recorrido por senderos llenos de historias que son contadas por expertos guías.

“La apertura es para todo el público, pero cumpliendo unas condiciones específicas, porque nosotros queremos mostrar que lo que vamos a realizar acá es un turismo responsable, sostenible y contemplativo que busca netamente la conservación y la preservación de un lugar estratégico, ecosistémicamente como es Playa Blanca, pero sobre todo que las personas empiecen a sentir cerca la naturaleza y de esa forma se apropien de su conservación. Cualquier persona puede ingresar, pero vamos a tener unas condiciones específicas como lo mencionaba, vamos a tener habilitado en la página principal de Corpoboyaca, www.corpoboyaca.gov.co un link para ingresar los datos personales de las personas que nos quieran acompañar y quieran visitar este predio, vamos a abrir sábado, domingo y lunes festivo de 9:00 a.m., a 5:00 de la tarde en cuatro grupos específicos, uno de 9:00 a 11:00 a.m., otro de 11:00 a.m., a 1:00 p.m., de 1:00 p.m., a 3:00 p.m., y de 3:00 a 5:00 p.m. Vamos a tener un aforo máximo por cada uno de estos turnos de 100 personas y 400 en el día. Tenemos principalmente un sendero ecoturístico que va a estar acompañado por 5 guías turísticos nativos de este lugar que van a estar haciendo un acompañamiento permanente a las personas que hacen parte o que nos acompañan acá. Posteriormente, vamos a tener un momento para estar en la playa, un momento que va a ser realmente corto”, agregó Echeverría.

Para poder ingresar a Playa Blanca se debe hacer a través de reserva por la página de la Corporación y se debe adquirir una póliza.