Armenia vivirá el Pride Fest 2024, marcha del orgullo gay, les contamos los cierres viales

ARMENIA

Información de servicio porque debido a la marcha del orgullo gay el Pride Fest 2024 en este sábado 29 de junio en Armenia se presentaron cierres de vías en esa ciudad

El Pride Fest Armenia 2024 que tiene que ver con la conmemoración de la comunidad LGBTI, comunidad diversa que por estos días en el mundo se hace por supuesto todo un reconocimiento a esta población y en el Quindío pues se va a realizar este sábado.

Anyelay Gómez, el enlace de diversidad sexual de la Secretaría de familia de la gobernación del Quindío y Julián Valencia que hace parte de Eje Diverso y los detalles de esta actividad este sábado 29 de junio.

Julián Valencia de Eje Diverso

Gracias a la alcaldía de Armenia, gracias al gobierno departamental, a las instituciones privadas porque se han vinculado, muchas instituciones privadas y cómo no decir gracias a Caracol que va a estar con nosotros la primera vez que una emisora de amplia sintonía nos acompañan en una marcha del orgullo.

Anyelay Gómez, el enlace de diversidad sexual de la Secretaría de familia de la gobernación del Quindío

El apoyo es total. Tenemos un gobernante el arquitecto Juan Miguel Galvis que nos ha direccionado acerca de que el respeto es para todas las poblaciones como tú sabes tenemos políticas públicas desde los más pequeñitos desde los niños de infancia adolescencia hasta los adultos mayores y obviamente en el departamento del Quindío, tenemos una política pública de diversidad sexual de esa nos aferramos nos agarramos y sustentamos tantas acciones afirmativas que se pueden realizar y de verdad que para mí es un orgullo de estar como ese enlace y aprender de una persona tan conocida en el departamento del Quindío y con tanto liderazgo como es Julián Valencia que es la persona que nos ha sintonizado con ese espíritu de querer ese tipo de marchas porque es que no es por su orientación sexual ni por su identidad de género que están marchando sino contando la historia de lucha de defensa de los derechos

Acompañamiento de las familias en esta marcha

Julián Valencia señaló eso ha sido un avance muy significativo en la marcha social, porque antes las personas creían que era una marcha meramente sexual. Ahora no, ahora se dan cuenta de que ese papá está marchando para que su hijo sea respetado como él lo respeta en su entorno familiar o aquellos que no tienen ese respaldo, pues van a verse en apoyado desde el anonimato y van a sacar fuerzas para hacerse algún día visibles y creo que también eso desde la política pública de la diversidad, lo que se busca es el respeto y esa integración de la comunidad.

Anyelay agregó por eso existe la Secretaría de familia, todos reconocemos que la familia de la célula fundamental de la sociedad y si no es en la familia donde se arropa a un niño o una niña que están buscando y construyendo su identidad y por eso tenemos la institucionalidad arropando todos estos temas. Tú dices acompañar, pero hoy en día, ya hay un lenguaje mucho más amplio, se trata de acompasar, como al compás, ir como a ese mismo ritmo, sabemos que por ejemplo una madre puede no conocer los temas de la diversidad hasta que su hijo tiene esa identidad, hasta que el niño le dice mami, yo no me quiero vestir de pantalón, o me gusta el rosado, entonces eso hay que irlo acompasando para que todos podamos ir creciendo y construyendo esas familias fuertes que tanto necesitamos en el Quindío.

Pride Fest Armenia 2024

Son tres actividades alternas, la primera es la marcha del orgullo que sale desde la Universidad del Quindío a las 12 del mediodía es la hora de encuentro en el semáforo peatonal. Allí marcharemos sentido norte sur hasta la Plaza de Bolívar, en la segunda actividad empieza desde las 9 de la mañana en la Plaza de Bolívar allí van a estar de 9 de la mañana a 9 de la noche y Expo diversa la feria de emprendimientos, oferta de marcas y oferta institucional, además porque también va a haber atención psicosocial para todo el que quiera y por la noche será la fiesta oficial del PRI land en la única discoteca diversa que hay en Armenia que se llama NOX club.

Cierres viales

Cierres viales por la marcha del orgullo gay en Armenia, Foto Cortesía Setta Ampliar

Desde la secretaría de tránsito y Transporte de Armenia indicaron que la jornada, que se llevará a cabo desde las 12 del mediodía hasta las 5:00 p.m., tendrá como punto de partida la Universidad del Quindío, generando cierres de la siguiente forma: desde la carrera 14 hasta la calle 9, allí tomará la carrera 15 con rumbo a la calle 21 para finalizar en la Plaza de Bolívar.

Cabe informar que, mientras avanza el Pride Fest, irán abriendo paulatinamente los sectores por donde vaya pasando.

Para evitar inconvenientes de movilidad, desde Setta recomienda a los armenios tomar vías alternas como la Avenida Centenario, las carreras 13, 16, 17, 18 y 19, así como las calles 10 norte, 5 norte y 2 norte, las cuales funcionarán sin ningún contratiempo y permiten la conexión entre todas las zonas de la ciudad.