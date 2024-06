Psicólogo procesado por abuso sexual, en libertad por vencimiento de términos

Medellín, Antioquia

Caracol Radio conoció la queja de Julián Ospina, representante de 9 mujeres que denunciaron a Juan Carlos Posada Mejía, psicólogo y profesor de Medellín, por abuso sexual en el 2023. El señor Ospina indicó que Carlos Posada afrontará el juicio en su contra en condición de libertad por la decisión de un juez de Medellín al declarar vencimiento de términos para la prisión domiciliaria del procesado.

Es pertinente recordar que el señor Posada fue imputado por la fiscalía por el delito de acceso o acto sexual con persona puesta en incapacidad de resistir por estos hechos que, al parecer, ocurrieron el 14 de febrero del 2023 en el barrio El Poblado de Medellín. Denuncia a la cual se han sumado 20 mujeres quienes declaran ser víctimas del procesado, indicó el señor Julián Ospina.

La fiscalía buscó agravar los cargos

Según relata el señor Ospina, representante de las víctimas, la fiscalía buscó agravar la acusación de acceso carnal violento porque en las situaciones en las que supuestamente se presentó el abuso, el señor Posada ejercía como psicólogo de las víctimas.

“El responsable que tuviere cualquier posición o cargo que le dé particular autoridad sobre la víctima o la impulse a depositar su confianza en ella. Es decir, que, en estas condiciones de un psicólogo con su paciente, un empleado con su empleador, cualquier situación que los lleve a depositar su confianza en la víctima y aprovechándose de esa confianza abuse, agrava el delito penal base”.

El abogado del señor Posada alegó que este agravamiento constituía una doble incriminación para su defendido, situación que está prohibida en la ley colombiana. Por ello, solicitó ante el Tribunal Supremo de Medellín la nulidad de dicho agravamiento.

7 meses para un tramite de 15 días

Según el señor Julián Ospina, no se ha resuelto la solicitud a sabiendas qué se interpuso hace 7 meses, operación, que según indicó, amerita cerca de 15 días. Por lo cual la defensa del señor Posada solicitó la libertad del acusado por vencimiento de términos, la cual fue concedida.

“Bajo el recurso de apelación, concede a la defensa esta unidad para ser revisada y resuelta por el Tribunal Superior de Medellín, la Sala Penal, y es por reparto que se asignan los procesos. Y es asignado al despacho del magistrado doctor Efraín Cerón Erazo, teniendo un término legal poco más de 15 días, y al día de hoy han transcurrido más de 7 meses, lo que motivó a la defensa a solicitar una libertad por vencimiento”.

“Nula comunicación”

El representante de las víctimas agregó que visitó e intentó comunicarse con el magistrado encargado de tomar la decisión en varias ocasiones durante los 7 meses de espera, lo cual, según dijo, no fue posible.

“Fueron muchas las idas que, como representante judicial de víctimas, tuve que ir al Tribunal de Medellín de manera presencial, solicitando la atención. La atención al público es, no podríamos decir que deficiente, es que no se da, no se da atención al público en el Tribunal Superior de Medellín. He leído varios correos electrónicos de impulso procesal informando de que el señor podía adquirir libertad, que estábamos a la espera de esta decisión, que por favor tuvieran en cuenta los delitos que eran tan graves y el número de víctimas”.

Por esta situación el señor Ospina declaró haber interpuesto una tutela en la Corte Suprema de Justicia. Además, hizo un llamado a las autoridades competentes para la protección de las víctimas de este caso.

Petición a la justicia

“Lo que buscamos es que este señor responda por lo que hizo, que le dé cara a la justicia, que le dé cara a las víctimas y que el proceso no sufra más tropiezos como el que hoy tenemos, ya que son siete meses que estamos a la espera. Queremos tener protección. Primero, confiar en la justicia, tener protección por este caso que se investiga y que más víctimas también puedan animarse a denunciar”.

Caracol Radio buscó contactarse con el señor Juan Carlos Posada Mejía para conocer su versión sobre las acusaciones y su situación de libertad. Esto se realizó a través de llamadas y mensajes de texto los cuales no fueron contestados. Se reitera que este medio de comunicación está abierto a escuchar su versión de los acontecimientos.

Finalmente, se reportó que en los próximos días se realizará una audiencia en la cual se definirá si se agrava o no delito de acceso carnal violento por el cual se acusa al señor Juan Carlos Posada Mejía.