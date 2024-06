Pico y placa y plan éxodo por festivo de San Pedro: así será la restricción para viajeros

Pico y placa en Bogotá. (Juancho Torres/Anadolu Agency via Getty Images) / Anadolu

El país se prepara para un nuevo puente festivo, el Día de San Pedro y San Pablo que se celebrará del 28 de junio al 1 de julio de 2024. De acuerdo con la tradición cristiana, la Iglesia conmemora la solemnidad de los Santos Pedro y Pablo en honor a los dos grandes fundadores de la Iglesia de Roma.

Esta festividad tiene más relevancia en el sur del país, donde se combinan elementos religiosos y tradiciones autóctonas llenas de música, danzas, desfiles, cabalgatas, gastronomía y emprendimientos artesanales.

Como es usual, se espera que miles de colombianos aprovechen esta temporada para viajar a diversos destinos turísticos nacionales con el fin de tener tiempos de descanso familiar y para celebrar la tradición de San Pedro y San Pablo.

Con el fin de garantizar la seguridad de los viajeros durante este puente festivo el Ejército Nacional puso en marcha la campaña “Viaje Seguro”, en el que dispuso 13.600 hombres y 524 puestos de control a nivel nacional. En la capital del país, según las proyecciones, 330.000 viajeros se movilizarán desde la Terminal de Transporte de Bogotá.

Se espera que el día con mayor afluencia de pasajeros sea el sábado 29 de junio con más de 113.000 viajeros.

A continuación le contamos cómo funcionará la movilidad durante el puente festivo y cuáles serán las restricciones en las entradas y salidas de Bogotá.

Pico y placa regional 1 de julio

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Bogotá, el próximo lunes 1 de julio de 2024 se aplicará el pico y placa regional para los viajeros que ingresen a Bogotá.

Este día, entre las 12:00 p. m. y las 4:00 p. m. solo pueden ingresar a Bogotá los carros de placas que finalizan en números pares (0, 2, 4, 6 y 8), mientras que de 4:00 p. m. a 8:00 p. m., el ingreso es únicamente para carros cuya placa termina en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).

Fuera de estos horarios no aplica la restricción de pico y placa regional. Vale recordar también que en esta situación no aplica la excepción del pico y placa solidario. Quien sea encontrado incumpliendo la medida, puede recibir una multa que equivale a los $650.000 pesos, por la infracción C. 14, tipificada en Código Nacional de Tránsito.

🟡🔴Este lunes festivo 1 de julio hay #PicoYPlacaRegional en Bogotá.



Este lunes festivo 1 de julio hay #PicoYPlacaRegional en Bogotá.

Recuerda que la medida no solo aplica para los viajeros, sino para todos los vehículos que transitan por estos tramos de la ciudad

Corredores con pico y placa regional

Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el portal norte del sistema TransMilenio, en sentido norte – sur

desde el peaje Andes hasta el portal norte del sistema TransMilenio, en sentido norte – sur Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá, en sentido sur – norte.

desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá, en sentido sur – norte. Avenida Centenario (calle 13): desde el río Bogotá hasta la avenida ciudad de Cali (avenida carrera 86), en sentido occidente – oriente

desde el río Bogotá hasta la avenida ciudad de Cali (avenida carrera 86), en sentido occidente – oriente Calle 80: desde el puente de guadua hasta el portal 80 del sistema Transmilenio, en sentido occidente – oriente

desde el puente de guadua hasta el portal 80 del sistema Transmilenio, en sentido occidente – oriente Carrera 7: desde la calle 245 hasta la calle 183, en sentido norte – sur

desde la calle 245 hasta la calle 183, en sentido norte – sur Avenida Boyacá - vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano, en sentido sur – norte

desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano, en sentido sur – norte Vía Suba - Cota : desde el río Bogotá hasta la avenida calle 170, en sentido norte – sur

: desde el río Bogotá hasta la avenida calle 170, en sentido norte – sur Vía La Calera: desde el peaje Patios hasta la avenida carrera 7, en sentido oriente – occidente

desde el peaje Patios hasta la avenida carrera 7, en sentido oriente – occidente Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la avenida circunvalar, en sentido oriente – occidente.

Recomendaciones para su regreso

Según las diferentes autoridades encargadas, lo más recomendable es planear su viaje con antelación para que ese día no tenga ningún tipo de afán y previendo cualquier tipo de contratiempo y por su puesto el pico y placa regional.

Aquí le dejamos algunas recomendaciones para su viaje: