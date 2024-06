Falta de nombramientos en la CREG pone en riesgo una transición energética: contralor

Cartagena

El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, aseguró durante su intervención en el último día de Andesco, que la falta de nombramientos en comisiones de servicios públicos como la CREG, ponen en riesgo la transición energética.

Rodríguez calificó el organismo regulador como decisivo y absolutamente necesario, por eso enfatizó en que no puede haber ausencia prolongada de su conformación.

A paso lento avanza la escogencia de los comisionistas de la CREG

“La ausencia prolongada de la CREG y la falta de nombramiento de los comisionados sin lugar a dudas es un grave error que pone en riesgo una transición energética adecuada, esta falta de acción no solo retrasa proyectos cruciales sino que también puede convertirse en una amenaza a la estabilidad y sostenibilidad del sistema energético del país. No menos importante es destacar la vigilancia y control que debe ejercer la Superintendencia de Servicios domiciliarios en la cual puede llegar a no ser suficientemente notoria en muchos campos de interés de la ciudadanía y del territorio” indicó.

El jefe del organismo de control advirtió que el Gobierno debe tomar las decisiones para garantizar la seguridad energética del país, y agregó que hay que mejorar la planificación e inversión de recursos.

Preocupa Ecopetrol

El alto funcionario también se mostró inquieto por las finanzas de la estatal petrolera, al punto que hará un seguimiento permanente desde la entidad que acaba de asumir. “La preservación de la capacidad y fortaleza financiera de Ecopetrol que garantiza el suministro actual de combustible y recursos fiscales para apoyar las inversiones necesarias para esta transformación, será una preocupación constante para la Contraloría General de la República”.