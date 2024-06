Educar al paciente sobre el dolor

El dolor es una reacción que tiene el cerebro, no es una enfermedad y no existe el dolor psicológico. El dolor tiene componentes emocionales, físicos y psicosociales, no lleva a la muerte pero sí a la discapacidad. Por eso, es importante aprender a escuchar lo que el cuerpo comunica cuando presenta malestares y hacer su debida atención.

El pasado 17 de junio estuvo Jenny Valero, fisioterapeuta especialista en Rehabilitación Deportiva, Medicina Funcional y Terapias Alternativas. La Dra. Jenny estuvo conversando y educando en Sanamente sobre el dolor complejo.

Escucha el programa completo aquí.