"Vamos a entregar un país con más guerra que el que recibimos": Iván Name

Congreso

En el marco de su rendición de cuentas como presidente del Senado, Iván Name salió en defensa del Congreso, al definirlo como la primera autoridad política en la democracia.

“Hay quienes creen que el Congreso es una empresita más del Estado. Hoy no estamos aquí a la carrerita dando un informe sobre el Congreso. Este es el sostén de esta democracia. El Palacio de Nariño tiene que mirar con respeto las columnas del Capitolio y el Capitolio con respeto a la izquierda, al Palacio de Nariño, me gusta voltear a mirar las cúpulas del poder Judicial, de las sotanas negras. En cualquiera de las tres puede haber equivocaciones, pero son los hombres, no son las instituciones”, señaló Name.

A partir de esto, Name aseguró que el problema del país no es el presidente Gustavo Petro, este se lo atribuyó a los extremos políticos.

“El problema de este país no es Petro, como tratan algunos de hacerlo ver. Petro ha agravado las circunstancias del país en muchos temas. El problema nuestro es la estructura misma, el presidencialismo. Ni la izquierda ni la derecha le han propuesto salir al país de la guerra. La derecha propone más ejército, más balas, Es un extremo a extremo, no salimos del tic tac de la guerra”, agregó.

Así mismo el presidente del Senado afirmó, de igual manera, que el país tuvo un incremento en las cifras de violencia en el último periodo.

“Vamos a entregar un país con más guerra que el que recibimos. No es el narcotráfico el origen de nuestras guerras, este llegó después de tantas guerras porque ya hacían parte de nuestra historia”, afirmó.

Sobre el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, dónde se le acusa de recibir más de 3.000 millones de pesos para aprobar las reformas del Gobierno, aseguró que tuvo que mantener un perfil bajo por respeto al Congreso, pero que ya está listo para dar sus declaraciones.

“Yo ya estoy montado en una cruz y crucificado. Ya fuimos lapidados y condenados por algunos porque no es nuestra sociedad ni nuestra nación. Voy a atravesar la plaza de Bolívar, a las sotanas negras, de mi juez, la Corte Suprema, a dar las declaraciones. Tengo tranquila mi conciencia”, afirmó.

Frente a dichas reformas sociales del Gobierno, Name aseguró que como presidente, uno de sus objetivos era brindar garantías y, así mismo, asegurarse de que no fueran aprobadas leyes inconvenientes.

“Sí hubo un opositor y no apoyó las reformas del gobierno, fui yo como presidente. El éxito no está en la cantidad de leyes aprobadas, también está en cuántas no pasaron porque no convenía”, señaló.

Name aseguró que no está en la búsqueda de su reelección, asegurando “No sé si vuelva al Senado, ya han sido muchos períodos”. Ante esta declaración, señaló que su inclinación para la presidencia en la próxima legislatura, está por el senador Efraín Cepeda.

“Espero que el próximo presidente sea Iván Cepeda, que ha sido respaldado por los partidos y las bancadas. El presidente Cepeda, de ser elegido, seguro continuará con el modelo de reunir semanalmente a los voceros, es conveniente”, agregó.