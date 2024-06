Prográmese: cortes de luz en 13 municipios de Santander

Bucaramanga

La Electrificadora de Santander (ESSA) anunció que efectuará varios cortes en el servicio de energía durante este jueves 27 y viernes 28 de junio.

Los cortes de energía se harán por trabajos de mantenimiento en 13 municipios de Santander iniciando este jueves en Bucaramanga en donde se cortará el servicio de 8:00 a.m. a 5:00 de la tarde en sectores como: Buenavista, Buenos Aires, Miraflores, Don Bosco, Santander, La Joya, Pantano l, ll y lll, Pío Xll, Girardot y Zona Escarpa. También habrá cortes en los sectores 1 de Mayo, La Esmeralda, La Palma, Campo Hermoso, Rincón de la Paz, Charta y Quinta Estrella.

Hoy jueves también habrá interrupciones en el municipio de El Playón de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. en las veredas Filo, Capacho y Aguada.

En Málaga se cortará la luz de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. este jueves 27 de junio en el barrio Ricaurte, El Cedral y Santa María. En Matanza en el mismo horario se quedará sin energía la vereda Maveda.

En el municipio de Puerto Wilches no van a tener luz los habitantes de la vereda Cayumba y en Sabana de Torres el corte se hará en los barrios La Unión y 5 de Julio de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

¿Cuáles municipios se quedarán sin luz mañana viernes?

Según la ESSA, el viernes 28 de junio se van a quedar sin energía los municipios de Aratoca, Barrancabermeja, El Peñón, Girón, Jordán, Lebrija y Sucre.

En Aratoca, el corte de luz del viernes irá de 8:00 a.m. al medio día en las veredas Clavevillas y San Pedro. En Barrancabermeja la interrupción en el servicio se hará de 5:00 a.m. a 4:00 p.m. en los sectores de Antonio Nariño, Brisas de Acapulco, Comuna 6 y El Danubio.

Las suspensiones en el municipio de El Peñón van de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. afectando a los sectores de Otoval, San Francisco y veredas Bajo Ceiba y Otoval. En Girón el corte va de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en la vereda Marta. En Jordán los cortes se harán en las veredas El Guasimo y Morros de 8:00 a.m. al medio día.

Y por último en los municipios de Lebrija y Sucre, se va a quitar el servicio de luz de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. en las veredas La Renta, Canoas, Cristal, Angelinos, El Líbano, Río Sucio Alto, Cerro de la Aurora, Lisboa, Río Sucio Bajo y Centenario. También en Sucre en la vereda Buena Esperanza.