Obras en sector de Tauro se extenderán dos meses más: alcaldesa

La alcaldesa de Soledad, Alcira Sandoval, anunció que se extenderían las obras del sector de Tauro y que esto tendría repercusión en las del puente de la calle 30.

“El trabajo que nosotros estamos realizando es el del tramo Tauro- California que son más de 535 metros, pero por las lluvias que se vienen registrando y obras de la Triple A debe prolongarse más tiempo”, indicó.

Explicó que la empresa de servicios Triple A hizo una solicitud en mesas de trabajo para instalar dos colectores: uno frente a Tauro y otro frente a California, que es el que pasa por debajo del puente de la calle 30- Simón Bolívar y que colapsó el pasado 31 de mayo dejando a cuatro personas y tres heridas.

“Estos trabajos se extenderían por dos meses más mientras la Triple A realiza las instalaciones de dos colectores. Sin embargo, en los próximos días se va a realizar una mesa de trabajo para determinar el tiempo exacto que se demorarían las dos obras ya que no se deben suspender pero sí prolongar en el tiempo para poder cumplir con la solicitud”, puntualizó Sandoval, recordando que mientras no se instalen los colectores, no se puede pavimentar las vías.

La movilidad se complica

Hay que recordar que Caracol Radio estuvo haciendo un recorrido esta semana en el que la comunidad pidió que “arreglen esto lo antes posible. Ahora que hubo muertos es que dicen que van a arreglar pero por lo que vemos esto va pa’ largo y esto es un caos vehicular en todo momento”.

En ese momento quedó en evidencia que en la carrera 1, por esa estrecha y destapada vía, deben circular vehículos de carga pesada, motos, taxis, carros particulares y hasta los buses de transporte intermunicipal que tomaban la calle 30 hasta llegar el centro de la ciudad.

“Están cogiendo las vías internas de los barrios y eso nos está afectando ya que los vehículos de carga pesada, incluso con el movimiento a su paso, ya están dañando las casas”, añadió un residente de Simón Bolívar.