Dengue preocupa a comunidades en Atalaya

Cúcuta

En la ciudadela de Juan Atalaya las comunidades están reportando un aumento de casos de dengue que está generando alertas.

Wilson Díaz, presidente de la Junta de Acción Comunal de la victoria dijo a Caracol Radio que “el problema del dengue es bastante complejo, ya se ha venido trabajando este tema para bajar los índices. Desde las secretarías se han venido haciendo charlas técnicas para no manipular venenos. La mejor opción es que en nuestras casas saquemos lo que no nos sirve. Además de esto, consideramos necesarios no hacer tantas fumigaciones porque el vector se hace resistente”.

Es por esto por lo que se han emitido una serie de recomendaciones a la población para prevenir la propagación del mosquito Aedes aegypti, el principal vector de esta enfermedad.

La Secretaría de Salud Municipal ha puesto en marcha una campaña de sensibilización para educar a la comunidad sobre la importancia de eliminar criaderos de mosquitos, como recipientes con agua estancada y desechos que puedan acumular líquido. Además, se están llevando a cabo jornadas de fumigación en las áreas con mayor incidencia de casos para reducir la población de mosquitos.

El dengue se manifiesta con síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza intenso, dolor detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, y erupciones cutáneas. Ante la aparición de estos síntomas, se recomienda acudir de inmediato a un centro de salud y evitar la automedicación, ya que algunos medicamentos pueden agravar la enfermedad.