¿Cuáles son las inconformidades de los camioneros en Nariño?

Pasto-Nariño

La Asociación Colombiana de Camioneros seccional Nariño confirmó en las últimas horas que se declara en asamblea permanente, ante varias inconformidades que golpean al sector en el sur del país.

Son en total seis los puntos que plantean y que tienen que ver con el precio de combustibles, la inseguridad en las carreteras, el mal estado de las vías, la falta de garantías de mantenimiento de éstas y la posibilidad de que se cobre un nuevo peaje en el trayecto Rumichaca Pasto, sin que la obra esté totalmente culminada.

“El estado nos prometió una vía 4G en doble entre Pasto-Rumichaca, no entre Catambuco y San Juan.. que sean responsables y la acaben no se tiren la pelota entre los gobiernos, primero acábenla y vemos si es viable o no pagar el peaje”: dijo a Caracol Radio el presidente de la ACC Andrés Charfuelán.

El dirigente gremial critico fuertemente al jefe de la cartera de transporte William Camargo a quien calificó como irresponsable con el departamento de Nariño al pretender iniciar el cobro del peaje en el sector de El Contadero sin que la doble calzada se haya concluido.

Agregó que es muy compleja la situación de seguridad para los transportadores en las vías y que hay gran incertidumbre frente al mantenimiento y terminación de obras de infraestructura en varias regiones por las que transitan.

De igual manera hizo un duro llamado al gobernador de Nariño Luis Alfonso Escobar frente a los incumplimientos del Gobierno y los constantes bloqueos en el Cauca, frente a los cuales dijo el mandatario ha guardado silencio.