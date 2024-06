Óscar Córdoba armó el debate: ¿Cuál es el mejor arquero en la historia de Colombia?

Mientras se disputa la Copa América 2024, el histórico Óscar Córdoba pasó por los micrófonos de Caracol Radio, en el programa ‘Sin Anestesia’, para hablar sobre su exitosa carrera deportiva como guardameta y, siendo palabra autorizada en el tema, entró en el debate respecto al mejor futbolista que ha tenido el país en su posición.

Vale recordar que Córdoba es un histórico del arco nacional. A nivel local jugó para Deportivo Cali, Atlético Nacional, Deportes Quindío, Millonarios, Once Caldas y América de Cali, mientras que en el exterior estuvo en el Perugia italiano, Boca Juniors de Argentina y los turcos Beşiktaş y Antalyaspor.

En cuanto a su palmarés, ganó dos Copas Libertadores (2000, 2001) y la extinta Copa Intercontinental (2000) con Boca, mientras que hizo parte de la única consagración en Copa América de la Selección Colombia (2001).

Asimismo, conformó la histórica tripleta de arqueros colombianos en los años 90′, junto a Faryd Mondragón y Miguel Calero.

Mejor arquero del país

En medio de la charla, Óscar Córdoba dio su opinión respecto al mejor arquero en la historia del país. Sorpresivamente, no se puso en el listado, ni tampoco eligió a sus amigos Mondragón y Calero. Su respuesta se orientó a dos aspectos, el guardameta de mejores condiciones y el que mejores resultados ha tenido a lo largo de su carrera.

“Si me preguntan por estilo, Pedro Antonio Zape; si me preguntas por resultados, David Ospina”, sentenció en un primer momento el vallecaucano de 54 años.

En cuanto a Ospina, dijo: “Es el que mejor resultado ha tenido con la Selección, tiene el mayor número de partidos con la Selección, ha llegado más lejos con Colombia en un Mundial. No puedes competir contra los números”; respecto a Zape, explicó: “Me inspiró para ser arquero. Mi papá me llevó a ver el partido Cali-Millonarios en el Pascual. Él con la ilusión de que me enamorara de Millonarios, pero no se dio porque lo vi a él”.