En casa de herrero, cuchillo de palo, sigue el paro en Ministerio del Trabajo en Armenia

ARMENIA

Trabajadores del Ministerio del Trabajo en el Quindío realizaron ayer martes 25 de junio un cacerolazo en la plaza de Bolívar de Armenia ya que completan 26 días en paro indefinido y por ende no hay atención en ninguna de las oficinas del ministerio de trabajo en las regiones del país entre ellas en Armenia.

Y es que con tapas, ollas, cacerolas, pancartas y megáfono en mano un grupo de empleados se dieron cita en la plaza de Bolívar de Armenia como parte de la jornada nacional de protesta en medio del paro indefinido que se lleva a cabo en la mayoría de las sedes del ministerio de trabajo en las ciudades del país.

Rubén Darío Robayo Ortiz presidente del Comité Seccional Quindío del sindicato del Ministerio del Trabajo explicó que “a la fecha la ministra no se ha sentado con el comité de huelga, no le estamos prestando ningún servicio a la ciudadanía, pero parece que esto a la ministra aún no le interesa, está desconociendo una obligación que suscribió con sus trabajadores porque estamos exigiendo ese cumplimiento de un acuerdo colectivo y hasta ahora no ha pasado nada, en 26 días de paro no se ha presentado ninguna solución por eso el Comité de Huelga hicimos este cacerolazo a nivel nacional exigiendo el cumplimiento de los acuerdos.

El líder sindical añadió “dentro de los temas neurológicos como principales podríamos decir que está la nivelación salarial porque esta cartera está por debajo de los salarios de las carteras ministeriales que ejercen inspección vigilancia y control hay una bonificación que nos debían cancelar en el mes de marzo y a la fecha no la han cancelado, se exigió unas garantías para el concurso de méritos y a la fecha nos sacaron del concurso violando un debido proceso y temas también no solo de materia económica, sino de seguridad de salud del trabajo, hay instalaciones que no cumplen con la normatividad de seguridad del salud en el trabajo y nosotros, por eso hacemos uso de la popular en casa de herrero, cuchillo de palo”

Lo que queremos es informar a la ciudadanía, que nosotros como cartera la misión de nosotros, el Ministerio del Trabajo es velar por el derecho fundamental, que tenemos todo el trabajo para que nos cumpla las garantías laborales individuales, nosotros como ministerio sancionamos a las entidades cuando no cumple los acuerdos y hoy la pregunta es a nosotros, quién nos sanciona por ese incumplimiento de acuerdo.

Rubén Darío Robayo Ortiz presidente del Comité Seccional Quindío del sindicato del Ministerio del Trabajo explicó “hemos hecho las denuncias ante la OIT a la Procuraduría General de la Nación, pero a la fecha no ha pasado nada, a pesar de todas las gestiones que hemos adelantado los trabajadores en esa urgencia que se nos cumplan y se nos reivindique los derechos laborales y seguimos en pie de lucha, como decimos hasta que el gobierno nos escuche.

