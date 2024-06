¿Qué dijo el hombre que fue grabado al parecer acosando a una mujer en Armenia?

ARMENIA

En Caracol Radio Armenia hablamos con Carlos Arturo Tamayo Noreña que por intermedio de su abogado y de su familia han querido venir a Caracol a dar su versión por unos hechos que se registraron el 12 de febrero del 2024, por un video que fue viral en redes sociales donde al parecer estaba haciendo algunos actos obscenos según denuncia de la señora Fernanda Baquero y que dimos a conocer en Caracol Radio

Carlos Arturo es hermano de Carlos Alberto Tamayo son gemelos y él ha querido venir a claridad porque por supuesto al publicarse el video y demás y como son gemelos pues ha sido vulnerado su buen nombre y el de su hermano.

¿Qué pasó el día de la denuncia y el video?

Yo trabajaba en la Octava Brigada del Ejército al mando de mi capitán Bastidas donde él me pide el favor personalmente que lleve una señora al hospital me da las llaves del carro yo cojo la ruta en el transcurso del camino me encuentro una muchacha pues muy linda y pues con prendas como muy cortas y pues yo me la arrimo y le digo que como está de bonita y que si la puedo llevar, yo vuelvo y le digo otra vez y ella se me acerca a la ventana y me comenzó a decir cosas que no son así y todo eso, entonces yo me fui ante todo lo que me dijo la mujer.

¿Qué reacción tuvo, luego de que el video se volvió viral en redes sociales?

Pues yo pues hablé con mi abogado porque pues es lo primordial que uno tiene que hacer ahí en el momento porque pues son cosas que, pues para mi pienso que ella se quería volver famosa y tener seguidores, eso es lo que ella quería, como engañarme, afectar mi reputación y pues la reputación de mi hermano.

Y agregó “ella que sabe que las cosas no son así, entonces lo que yo le digo quería era tener seguidores y fans, eso es lo que ella quería tener, dañando mi imagen y mi reputación y la de mi hermano y mi familia y hubo una preocupación para mi familia y para mí también claro que inclusive intenté buscar comunicación con ella, pero fue inútil.

Carlos asegura que no realizó actos obscenos

En ningún momento, le dije lo que tenía que decirle ya y se me acercó toda ofendida la ventana porque como el día que la llevaba que estaba toda bonita.

¿Usted se arrepienta de haberle dicho eso?

Un poquito, porque como pues uno se arrepiente eso, pero como hombre o cualquier persona le puede decir a una mujer cualquier cosa bonita y termina en esa reacción.

¿Usted denunció a Fernanda?

No la denuncie ni nada, pero sí está intente hablar con ella para aclarar todo, pero no fue posible porque no sé ni dónde vive, pero por eso estoy presente acá en el medio por dar la cara y poner mi frente en alto y decir que bajo ninguna circunstancia todo lo que se denunció es verdad, porque yo me arrimo ahí a decirme cosas que, que yo quedé fue aterrado, Dije que si se subía el carro y ya que como estaba de Linda y se enojó y yo me asusté y me fui.