Familia pide atención de Gestión de Riesgos en el barrio Santander

Cúcuta

Una familia cucuteña hace un llamado a los organismos de emergencia por el peligro que genera un árbol que está a punto de derribar su vivienda y no ha sido atendido por ninguna autoridad.

Una humilde infraestructura en el barrio Santander se encuentra en un alto riesgo debido al enorme árbol que ha hecho ceder el terreno y está a punto de derribarla. Mauricio Oliveros, padre de familia, hace un llamado a la oficina de Gestión de Riesgos para atender la situación y evitar afectaciones a su familia conformada por cuatro menores de edad, una persona en condición de discapacidad, un adulto mayor, él y su esposa.

“Prácticamente se ha corrido como 30 cms el árbol hacia la vivienda, se apoyó en la pared, y del mismo peso la averió, y cada día se inclina más con el viento, por eso me dirijo a Gestión de Riesgos, que por favor nos colabore, no tengo los recursos para abandonar mi vivienda entonces me dirijo a ustedes de corazón, les pido que evitemos una tragedia” dijo a Caracol Radio.

La situación ya ha sido puesta en conocimiento de las autoridades y a pesar de los diferentes llamados, no ha obtenido ningún tipo de respuesta y vive con el temor de lo que pueda suceder con su familia con la llegada de las lluvias.

“Tuve comunicación con emergencias al 123 y ellos me dijeron que todo lo que sea de puertas para adentro nos corresponde a nosotros, eso me indigna, porque la línea de emergencia es para eso, y para mí es una emergencia, no esperemos que pasen las cosas para después sí lamentarse” puntualizó Oliveros.