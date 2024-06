🔴 EN VIVO Francia Vs. Polonia por la clasificación: minuto a minuto en la Eurocopa 2024

Enmascarado para proteger su fractura de nariz, Kylian Mbappé regresa este martes al once de Francia para la tercera jornada de la fase de grupos de la Eurocopa, en la que su selección se juega el liderato de grupo ante la Polonia de Robert Lewandowski, que se estrena como titular en el torneo.

Didier Deschamps apagó las alarmas tras no darle un solo minuto en el duelo ante Países Bajos y Mbappé liderará en el partido definitivo el ataque de una Francia en la que no figuran en el once titular ni Antoine Griezmann ni Marcus Thuram y sí Bradley Barcola, que no ha tenido minutos en el torneo, y Aurelien Tchouameni, que repite de inicio.

En la selección polaca, la novedad es Robert Lewandowski, recuperado de sus molestias y con 30 minutos en el duelo ante Austria, que se estrena como titular en este torneo. Además, Skorupski jugará en la portería en lugar del habitual Szczesny.

Con Polonia ya eliminada, Francia se juega el liderato con Países Bajos que obtendrá si vence a Polonia por más goles que Países Bajos a Austria o si el conjunto neerlandés no gana. También si empata y Países Bajos pierde.

Tanto Mbappé como Ousmane Dembélé están amonestados y en caso de ver amarilla no disputarán los octavos de final.