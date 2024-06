“Tuve la peor noche de mi vida”: concejal Julián Triana fue víctima de violento atraco

Bogotá

El concejal de Bogotá por el partido Alianza Verde, Julián Triana, contó a través de un video en sus redes sociales, los angustiantes momentos de pánico que vivió durante la madrugada del domingo 23 de junio, cuando hombres armados lo golpearon y amenazaron para robarle su vehículo en el barrio Modelia, localidad de Fontibón, al occidente de la ciudad.

En medio de lágrimas, el concejal aseguró que fue la peor noche de toda su vida: “Una noche de esas que marcan el corazón para siempre con traumas, temores y angustias”, dijo.

“Eran las 3:30 am y yo iba en mi carro particular con dos personas más por una de las calles del barrio Modelia, donde he pasado tantas veces. Donde crecí. Cinco hombres en una moto y en un carro deportivo negro nos abarcan mientras estamos detenidos y con armas de fuego nos hacen bajar del vehículo. Uno de ellos me apuntó a la cabeza con solo algunos centímetros de distancia adentro del carro y una vez fuera, el otro me apuntó al pecho y luego, con la misma pistola, me dio un golpe contundente en la cabeza. Cogió mi billetera, mi celular y me gritaba con mucho odio que le pasara el control del carro para llevárselo”, narró Triana.

Los presuntos ladrones no pudieron robarse el vehículo, ya que no lograron arrancarlo. En ese momento, un celador del vecindario logró alertar a las autoridades.

“Nos botamos al suelo, dos de nosotros heridos por los golpes que nos habían dado con la pistola y yo, qué les digo… Pensé, como nunca antes, que iban a apagar todos mis sueños para siempre. Habré cerrado los ojos mientras lloraba y temblaba en el suelo. Los disparos alertaron a la gente y ellos se fueron con nuestras pertenencias, pero sin el carro que era lo que realmente querían”, contó.

Triana fue trasladado al Hospital de Fontibón, donde recibió atención por la gravedad de las heridas.

El concejal contó que ya instauró las respectivas denuncias ante las autoridades competentes. “Ojalá se haga justicia”, puntualizó.