Tabla de posiciones del grupo C de la Copa América: Uruguay comanda el cuadrangular

Uruguay, líder del grupo C | Foto: GettyImages / Megan Briggs

Finalizada la fecha 1 del grupo C en la Copa América, Uruguay se toma la punta en la tabla de posiciones del cuadrangular, siendo el principal candidato para quedarse con la primera casilla. Por su parte, Estados Unidos hizo respetar su casa y no tuvo complicaciones para superar a Bolivia, con una floja participación.

A primera hora, en el partido que inició a las 5:00 PM (hora Colombia) en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, la selección de barras y las estrellas venció 2-0 a Bolivia. El cuadro dirigido por Gregg Berhalter pudo irse con más goles a favor, pero no encontró cómo ser más peligroso dentro del área sudamericana.

Por su parte, Bolivia demostró una pobre salida en su debut en el certamen continental con tres remates al arco que no tuvieron ningún peligro para el portero Matt Turner. Los dirigidos por Antônio Zago no encontraron argumentos suficientes para ser punzantes y profundos sobre el campo estadounidense, que no tuvo riesgo en su zona defensiva.

Uruguay, con el arco enredado

El seleccionado charrúa superó 3-1 a Panamá, en un marcador engañoso, que durante el transcurso del juego presentó a una Uruguay enredada en el último tercio de la cancha. Darwin Núñez, delantero centro del equipo, desperdició más de una oportunidad clara frente al arco panameño, en el que alineó como titular Orlando Mosquera.

Para la segunda parte, Panamá se tomó más confianza y despliegue sobre el campo de los dirigidos por Marcelo Bielsa. Para fortuna de los sudamericanos, Sergio Rochet estuvo presente para neutralizar las jugadas más claras de peligro de parte de los centroamericanos, que podrían dar la sorpresa en el grupo, y clasificar como segundos.

Fecha 2 del grupo C:

Panamá Vs. Estados Unidos

Jueves 27 de junio - 5:00 PM (hora Colombia)

Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia

Uruguay Vs. Bolivia

Jueves 27 de junio - 8:00 PM (hora Colombia)

MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey