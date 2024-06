Soldados denuncian irregularidades en el pago del Bono de Orden Público en Medellín

Medellín, Antioquia

Caracol Radio conoció la denuncia un grupo de soldados de la Cuarta Brigada de Medellín, los cuales están cursando el Programa de Preparación para el Retiro de los Soldados Profesionales, y alegan que durante el mes de mayo cerca de 90 soldados de del Batallón de Servicios #4 no recibieron el Bono de Orden Público en su salario, el cual argumentan merecer por ser Antioquia, su lugar de operación, una zona reconocida por el Estado como compleja por su orden social. Sumado a esto, declararon que otros uniformados que también cursan el programa de retiro siguieron recibiendo el Bono de Orden Público con normalidad.

Los soldados expusieron que, en otras unidades de la Cuarta Brigada, al parecer, se estaría solicitando la suma de $20.000 a los uniformados para que sean incluidos en la lista de los que reciben el Bono de Orden Público.

La voz de los uniformados

Guarninson Díaz dijo ser uno de los soldados afectados y vocero de grupo del Batallón de Servicios #4 de la Cuarta Brigada, y recalcó que la deducción del bono ha generado incertidumbre en la economía de los uniformados y de sus familias.

“Veníamos recibiendo en nuestra remuneración mensual el Bono de Orden Público, y en el transcurso del mes de mayo, en nuestras cuentas no apareció la confirmación de dicho bono, el cual fue presupuestado y pagado por el Ministerio de Defensa, como lo refiere al desprendible de pago de dicho mes. Pues obviamente nos genera un desconsuelo, un malestar, porque son dineros que están computados por el Ministerio de Defensa para el sustento de nuestra familia. Entonces, obviamente uno se siente inconforme”.

El soldado Díaz explicó que la respuesta que se les ha dado desde sus superiores es que como están cursando el Programa de Preparación para el Retiro de los Soldados Profesionales, y no están ejerciendo acciones para preservar el orden público, entonces dichos soldados no se hacen merecedores del Bono. A pesar de esto, Díaz agregó que son cerca de 600 uniformados que están realizando este curso en el departamento, y la deducción solo se le realizó a cerca de 90 del del Batallón de Servicios #4 de la Cuarta Brigada.

“En esta capacitación estamos comprometidos con más de 3.500 soldados a nivel nacional y donde solamente nos está sucediendo esta situación a 85 o 90 soldados dentro de la zona de Antioquia que maneja aproximadamente 600 o más soldados profesionales en la misma situación que estamos nosotros”.

Supuestos cobros para acceder al bono

Sobre el presunto cobro de $20.000 pesos para el pago del Bono de Orden Público, el soldado Díaz indicó que se realizaría en citaciones por parte de mandos de unidades de la Cuarta Brigada.

“Me han colocado en conocimiento algunos compañeros de otras unidades de la división, que a ellos los citan una vez, dos veces al mes, y les hacen firmar una planilla, y les cobran como 20.000 pesos, es lo que me manifiestan, para respaldar como el pago del Bono de Orden Público de ese mes. Si el soldado no da los 20.000 pesos no lo incluyen en el listado para el pago del Bono de Orden Público”.

El uniformado agregó que esta suma sería para la compra de elementos de aseo en esas unidades militares para su mantenimiento.

Caracol Radio contactó al Batallón de Servicios #4 “Cacique Yariguies” de la Cuarta Brigada del ejército, que fue la unidad que señalaron los denunciantes, y consultó sobre las denuncias de los soldados.

El teniente coronel Hugo Castro Aponte, comandante del Batallón de Servicios #4 “Cacique Yariguies”, respondió que sí se realizó la deducción de la Prima de Orden Público a uniformados de dicha unidad luego de una revisión de nomina en el mes de mayo.

Disposiciones legales y reglamento

Indican que el Bono de Orden Público consiste en el reconocimiento del 25% del salario de los soldados que se encuentren directamente comprometidos con el restablecimiento del orden público en el país o que permanezcan en zonas de complejo orden público, como Antioquia. Además, explicaron que, según los lineamientos del ejército, estipulados desde el 2016, no tendrán dicho reconocimiento los soldados que estén en comisión de estudios o que inicien y realicen el curso de retiro asistido. En una Directriz del ejercito del 2017, se indica que los uniformados que estén realizando el curso de retiro asistido y estudiando en el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, “No se encuentran desarrollando funciones propias del servicio que den lugar al reconocimiento y pago de dicha bonificación, toda vez que su actividad está dirigida a la capacitación y formación en áreas diferentes a la misión institucional”. Por estas disposiciones legales y reglamentarias, indican, se dedujo el Bono de Orden Público a los soldados de dicha unidad militar.

Sobre el presunto pago del Bono de Orden Público en otras unidades a uniformados que estén cursando el curso de retiro asistido, el Batallón de Servicios #4 de la Cuarta Brigada respondió que no tiene conocimiento si la situación se presenta o no en otras unidades.

Instan a denunciar las irregularidades

Sobre el supuesto pago de $20.000 pesos para que los uniformados sean incluidos en la lista del Bono de Orden Público, el Batallón de Servicios #4, advirtió que dicha acción no es legal e instó a los denunciantes de la situación a acercarse a la unidad o a los organismos de control del Estado con las pruebas suficientes para iniciar una investigación disciplinaria o penal.

Finalmente, los denunciantes hicieron un llamado al Ministerio de Defensa Nacional y a las autoridades correspondientes para que les brinde claridad ante las presuntas irregularidades que presenta el Bono de Orden Público para los militares en Medellín, las cuales, según el ejército nacional, son reglamentaciones que la institución debe cumplir.