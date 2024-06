Gobierno no cuenta con aparatos de interceptación telefónica: Presidente Petro

Colombia

El presidente Gustavo Petro se refirió al escándalo de ‘chuzadas’ que ha surgido entorno a su gobierno, después de que la Corte Constitucional denunciara que sus magistrados estarían siendo víctimas de interceptaciones telefónicas y perfilamientos.

A través de la red social ‘X’, el jefe de estado insistió en que el Departamento Nacional de Inteligencia (DNI), liderado por Carlos Ramón Gonzales, no cuenta con la tecnología para interceptar servicios de telecomunicaciones; además, aseguró que la orden es no usar la inteligencia contra la oposición.

“Desde el.primer dia de gobierno la orden del presidente a los organismos de inteligencia es no usarla contra la oposición, prensa o cortes. He sido explícito en que la inteligencia del Estado se dedica a la persecusión del gran crímen. En inspección a la DNI, se encontró que no cuenta siquiera con aparatos de interceptación de servivios de telefonía privada”, señaló el presidente.

En ese mismo mensaje Petro aseguró que su gobierno “no hace lo que si hicieron otros en el pasado”.

Las denuncias de interceptaciones por parte del presidente han surgido en diferentes sectores del país, incluso el senador David Luna citó a debate de control político al director del DNI, Carlos Ramón González para que explicara una supuesta operación ilegal llamada Orión.