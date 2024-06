Desde el Caribe piden al Gobierno nombramientos de la CREG, tras ultimátum de la PGN

Se conocen reacciones tras relevar en Caracol Radio, que hasta el próximo 26 de junio, la Procuraduría General de la Nación dio plazo al Gobierno Nacional para que responda si se cumplió o no con los nombramientos de los comisionados de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG.

El anuncio hecho por la procuradora Margarita Cabello, y que le pone límite a la fecha en la que finalmente el Gobierno Nacional debe dar respuestas sobre la designación de los comisionados, ha hecho eco en el Congreso de la República en la bancada Caribe.

El senador del Centro Democrático, Carlos Meisel, advierte que espera que el Gobierno “no salga con otro chorro de babas” porque dilata cualquier solución. “Mientras no se tengan los comisionados de la Creg vamos a estar pidiendo al viento”, dijo alertando que se vuelve vital que se nombre a los comisionados en propiedad y no por más encargos.

“Nosotros aquí hemos sido varios los que hemos peleado distintas alternativas y soluciones, pero no se le puede olvidar al país y sobre todo al Caribe, que quien toma las decisiones de regulación con respecto a la energía es la CREG, entonces, nosotros mientras que no tengamos crédito, vamos a estarle pidiendo cosas al aire o al viento porque no se van a poder tomar decisiones de fondo, que es lo que necesitamos”, dijo el congresistas en diálogo con Caracol Radio.

Además, Meisel aseguró que es necesario que el Gobierno brinde soluciones no con más anuncios, sino con acciones concretas para el Caribe, pues precisa que, si bien el problema no empezó en el Gobierno del presidente Petro, sí “está peor que nunca”.

De acuerdo con la Procuraduría después de conocer las respuestas que entregue el Gobierno, valorarán si se abre o no sanción disciplinaria.

Veeduría de usuarios califica de “negligente” al Gobierno

Desde la Liga de Usuarios de Servicios Públicos aseguran que esto es una “negligencia por parte del Gobierno, que sin duda, afecta las decisiones relacionadas por la derogatoria del régimen especial tarifario que golpea el bolsillo de los costeños

Norman Alarcón, presidente de la Liga de Usuarios dijo que son varias las peticiones que se requiere desde el Caribe para que sean atendidas desde el aspecto regulatorio.

“Yo creo que se ve como cierta negligencia en este punto porque ya tienen nombrado a los tres miembros de rango ministerial, incluyendo al director Omar Prias, pero faltan cuatro miembros que en estos momentos están en interinos. Es decir, tiene razón los entes de control que le están solicitando e instando al Presidente de la República que cumpla con la normatividad”, aseguró Alarcón.