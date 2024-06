¿Cuáles son los servicios y trámites que no se pueden hacer por caída de la página del RUNT?

En los últimos días, la plataforma del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) ha tenido varios inconvenientes. Durante el fin de semana, la concesión RUNT 2.0 anunció mantenimiento de la plataforma que, supuestamente, finalizaría este lunes 24 de junio a la 1:30 p.m. de este lunes.

No obstante, esta mañana, la Alcaldía de Bogotá anunció que la suspensión de la plataforma no estará disponible durante todo este lunes. Esta situación afectó varios servicios que no se han podido realizar, entre los que están:

Trámite de Pico y Placa Solidario. Aunque se señala que las solicitudes que se expidieron antes de esta fecha, no se verán afectados.

Solicitud de trámite de Ventanilla Única de Servicios

Solicitud para sacar el SOAT.

Solicitud de cursos pedagógicos. Los cursos que estaban programados para este lunes no pueden realizarse. En este caso, los ciudadanos deberá comunicarse al conmutador 6013649400, opción 2, para reagendar las citas.

Solicitud para licencias de tránsito y empresas de transporte público.

Registro de infracciones, siniestros viales, seguros, entre otros.

Ninguno de los anteriores servicios se podrá realizar debido a que la entidad consume información de la base productiva del RUNT para poder adelantar estos trámites. En vista de que se encuentra todavía en mantenimiento, es imposible ejecutar dichas tareas.

¿Hasta cuándo irá el mantenimiento?

Según explicó la entidad a través de redes sociales, se espera que todos los servicios se restauren en el transcurso de la tarde. En todo caso, se recomienda estar atento a sus redes sociales y a todos los canales oficiales de la entidad para tener información precisa.