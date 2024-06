¿Cuál será la agenda del Gobierno para la próxima legislatura?

Congreso

Tras el cierre de la legislatura 2023-2024, el Gobierno nacional tiene un mes calendario para preparar la nueva agenda, sobretodo tras el hundimiento de dos proyectos bandera: la reforma a la Salud y la ley estatutaria sobre Educación. Esas dos iniciativas, de hecho, son las que, con certeza, se radicarán de nuevo.

“Hay la decisión, evidentemente, de volverlas a presentar. Lo que tenemos que hacer es aprovechar este mes para avanzar en acuerdos. Y con una norma no solo se hacen acuerdos en el Congreso, obviamente hay que hablar con los educadores, con los padres de familia; usar lo que ya se avanzó y sentarse a corregir lo que haya que corregir”, declaró el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.

Sin embargo, debido a que esta será la tercera de cuatro legislaturas que tienen, y dado que la última generalmente se destina a la campaña, el ministro sabe que será esta la de intentar culminar con las grandes apuestas del Gobierno, y por eso se presentarán otras iniciativas. Una de esas sería la reforma a la Procuraduría.

Al respecto, señaló Velasco que “se viene un debate interesante, y eso facilitaría el cambio en la cabeza del Ministerio Público, sobre el papel sancionador de autoridades administrativas. Yo soy de los que creo que hay que cumplir la sentencia de la Corte IDH que dice que una autoridad administrativa no puede quitarle derechos políticos a un ciudadano”.

En segunda medida estaría la nueva reforma tributaria: “en principio creímos que (la primera reforma) era un éxito, pero evidentemente por decisiones que tenemos que respetar de la Corte Constitucional, se nos desfinanció bastante. Entonces yo sí creo que hay que evaluar la responsabilidad, y yo me metería en un tema central y es reconfigurar el modelo tributario del petróleo y del carbón en Colombia. Si a mi me preguntan, yo creo que con eso se hace una reforma tributaria. No necesitamos tocar ningún otro sector”.

Siguiendo esa línea económica, consideró Velasco que también se plantearía un cambio a la regla fiscal. “Aquí ha habido regla fiscal, sí, pero hubo gobiernos que nunca la cumplieron. Claro, por emergencias (…) yo sí creo que hay que pegarle una revisada a la regla fiscal, entendiendo también que no podemos llegar a flexibilizarla de tal forma que no haya. Porque yo sí creo que cuidar la economía es un deber del Gobierno, y uno no puede enloquecerse con el gasto. Cuando usted se enloquece con el gasto, hay borrachera y luego un guayabo, que lo paga toda la sociedad. Ese sería de los temas del Acuerdo Nacional”.

Hay otros proyectos que también evalúan presentar como la prohibición del Fracking, que volvió a hundirse en la pasada legislatura, también la reforma a los servicios públicos que fue anunciada por el presidente Petro, la ley de sometimiento a la justicia igualmente está en lista de espera y, por ejemplo también, el proyecto que permitiría el transfuguísmo por una única vez.

Esta planeación, no obstante, va un poco de la mano con la continuidad o no del ministro. El presidente en las próximas horas realizaría un nuevo remezón ministerial y si el jefe de la cartera política sale, naturalmente habría cambios en los enfoques de la nueva agenda. Sobre ese respecto, Velasco concluyó que “es prudente que quienes somos ministros pensemos que el presidente debe tener toda la libertad para mantener o reconfigurar su gabinete”.