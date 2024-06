Atlético Bucaramanga busca un hombre de selección para reforzar su ataque: así va todo

Las celebraciones por la histórica consagración quedaron atrás y el Atlético Bucaramanga, desde su parte dirigencial junto al cuerpo técnico, ya planea lo que será el segundo semestre del fútbol colombiano, periodo en el que disputará no solo la Liga, sino también la Fase III de la Copa Colombia frente a Independiente Santa Fe.

En medio de este panorama, se han buscado jugadores que puedan potenciar el plantel comandado por Rafael Dudamel. Uno de los posibles fichajes llegaría desde el fútbol europeo y cuenta con paso por selección nacional. Se trata del venezolano Andrés Ponce, quien habló en Deportes Caracol Domingo sobre las chances de tener su primera experiencia en el rentado local.

El joven delantero quedó libre, luego de su paso por el F. C. Akron Tolyatti de la Liga Premier de Rusia y debido a su cercanía con Dudamel, trabajaron juntos en selecciones juveniles de la ‘Vinotinto’, está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del vigente campeón del fútbol colombiano.

“Hay conversaciones hasta ahora muy adelantadas y está todo para resolverse la próxima semana, si llegamos a un acuerdo... Todo está muy adelantado. De hecho, lo conversé con el profe (Rafael Dudamel) y estamos encantados de que se pueda dar la oportunidad nuevamente de trabajar juntos. Estamos haciendo todo lo posible ambas partes”, mencionó.

Trabajo previo con Dudamel

“Juntos trabajamos en la categoría Sub-17, en la Sub-20, en Absoluta de Venezuela. Llevo mucho tiempo conociéndolo y estuvo en mis momentos de aprendizaje, de ese niño que tenía una ilusión por ser profesional. Significa mucho para mí... Tengo la nacionalidad colombiana, mis papás lo son colombianos. Ellos son de la parte de Sincelejo y de vez en cuando voy a visitar ahí a los abuelos... Tratamos siempre de aprender y estar en sintonía con el gol”.

Ya estuvo cerca de fichar por el Bucaramanga

“Conozco muy poco de la liga colombiana. De vez en cuando trato de ver algunos resúmenes, porque siempre ha sido una liga que llama la atención. Y del Bucaramanga, lo he empezado a seguir desde prácticamente el inicio de la temporada, porque estuve hablando con el profe (Dudamel) desde enero, para ver la posibilidad de incorporarme, pero como tenía contrato vigente con el equipo no fue posible porque no aceptaron el préstamo en ese momento”.

¿Cuándo se uniría a trabajos?

“Ya estoy como jugador libre, entonces por eso es que estamos viendo la posibilidad de que se pueda concretar porque es mucho más factible de lado y lado... En caso de que se cierre todo esta semana que viene, sí estaría llegando el día de inicio de entrenamientos, pero antes que nada todo tiene que cerrarse y ya después se planea lo demás. Ahorita estoy de vacaciones en España”.