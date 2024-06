VIDEO | ¿La presión del invicto de la Selección Colombia puede jugar en contra?

Pasó un nuevo programa de La Polémica de Caracol Radio que dejó debates interesantes en torno al arbitraje, la Selección Colombia y un pequeño sorbo de la diferencia entre la Eurocopa y la Copa América. César Augusto Londoño, Juan Felipe Cadavid, Diego Rueda, Melissa Martínez y el entrenador Alexis García, opinaron sobre estos temas, dejando frases interesantes que le dan vida a la controversia.

El VAR, el arbitraje y la actuación de Wilmar Roldán

Uno de los debates acalorados tuvo que ver con el arbitraje. El juez Wilmar Roldán, fue el encargado de dirigir el partido entre Ecuador y Venezuela, el cual terminó en triunfo para el equipo vinotinto, en lo que a su vez fue la primera remontada en la historia de la Copa América.

Diego Rueda, director de El VBar, prendió el debate con relación a la actuación de Roldán, quien expulsó a Enner Valencia por una fuerte patada. Rueda criticó que la decisión no la tomó de inmediato, pues acudió al VAR para concretar la sanción.

Asimismo, Juan Felipe Cadavid planteó la discusión sobre el fuera de juego que se sanciona cuando es muy justo y no se saca ningún tipo de ventaja. Esta es la Ley Wegner, que busca ser implementada y que radica en que, si el ofensivo no está en una posición inválida, si su cuerpo, aunque esté adelantado, esté en un plano junto al defensor, es decir, no saque mayor diferencia. ¿Se utlizará para el Mundial del 2026?

¿Puede jugar en contra la presión del invicto de Colombia?

Varias selecciones han tenido largos invictos a lo largo de la historia y muchas han tenido sus frutos posteriormente. Tal fue el caso de Francia, que estuvo sin perder desde 1994 hasta 1996 y a la postre, en 1998, levantó el título de la Copa del Mundo en su casa. Asimismo, Marruecos no perdió entre 2019 y 2022, y tuvo como resultado una destacada presentación en el Mundial de 2022, llegando a las semifinales.

Partiendo de esto, surgió el debate sobre si el invicto de 23 partidos sin perder (20 bajo el mando de Néstor Lorenzo) puede llegar a perjudicar a Colombia en la Copa América. El maestro Alexis García, comentó: “No entiendo por qué estamos esperando perder. Hay que seguir pensando positivamente”.

Por su parte, Diego Rueda comentó: “Nos da miedo ganar y eso es un problema, no vemos el momento que pierda para tranquilizarnos. La derrota da tranquilidad para algunos. Eso no es entendible. A mí no me asusta perder el invicto en la Copa América”.

Finalmente, se discutió sobre dos dudas en el once inicial para el partido ante Paraguay, que marcará el inicio del certamen para la Tricolor. ¿Davinson Sánchez o Yerry Mina?, ¿Matheus Uribe o Jefferson Lerma?, los panelistas opinaron en La Polémica.

Reviva acá el programa completo