Pibe Valderrama: “Somos favoritos, la Selección se ganó eso porque juega bien”

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, histórico exjugador de la Selección Colombia, dialogó con Caracol Radio desde Houston, Estados Unidos, donde Colombia estará debutando en la Copa América el próximo lunes frente a Paraguay. El Pibe no tuvo reparos en asegurar que la Selección es favorita al título.

No es suerte el invicto de la Selección

“No es suerte, usted sabe que es así. Uno gana un partido de suerte, pero son 23 partidos y el equipo ha jugado bien. Esto es fútbol, si uno juega bien, va a ganar”

¿Qué es lo que más le gusta del equipo de Lorenzo?

“La alegría”.

¿Son familia?

“Se ve, la alegría se ve”.

¿Eso es lo primordial para rendir?

“Para la vida, si tú estás contento en la vida, estás bien y ese equipo está contento”.

¿Somos favoritos?

“Sí, es que cuando uno juega bien lo ponen de favorito, a uno no lo ponen de favorito porque juega mal. La Selección se ganó eso, ese título de favorito se lo ganó, eso no lo inventamos nosotros, en el fútbol no se puede inventar. Cuando tú duras 23 partidos invictos, es porque tienes algo”.

James es otro en la Selección

“Así es. Siempre que llega a la Selección juega bien y es que él está en la Selección porque juega bien, él no está en la Selección porque es James. Eso es así de clarito”.

¿Cuál es su centrodelantero?

“Rafa Borré”.

¿Y Borja goleador en Argentina?

“Tiene que esperar, tenemos a Jhon Córdoba también que vino y metió un poco de goles y (Jhon Jader) Durán también, pero tienen que esperar”.

¿Fue sano llevar los 28 jugadores?

“Lo más duro para el técnico es sacar y él arriesgó. Lo más duro para un técnico es cuando le dicen 26 y hay que llevar 30, lleva uno los 30 para sacar cuatro, es muy duro”.

¿Qué opina de Matheus Uribe?

“El problema de Matheus es que él está en la Selección hace rato, él no vino ayer a jugar. Es un jugador de recorrido, el técnico lo tiene ahí porque el man rinde. A mí me gusta”.

¿Qué opina de Paraguay?

“Paraguay siempre ha sido difícil, este es un campeonato difícil, esta es la Copa América, hay que ganar, jugando bien. A mí no me gusta ganar como sea, yo soy exigente porque el fútbol es jugando bien, la alegría, va a jugar bien y va a ganar”.

¿Le gustó Argentina?

“Sí, un equipo que no se desespera. Le salió un gallito, porque Canadá jugó bien, en el primer tiempo tuvo chances de hacer gol y en el segundo tiempo empezaron, un equipo que sabe jugar”.