VIDEO | ¿Yerry Mina y/o Dávinson Sánchez deben ser titulares con Colombia en Copa América?

En el tercer capítulo de ‘La Polémica’ de Caracol Radio, César Augusto Londoño, Juan Felipe Cadavid, Diego Rueda, Melissa Martínez y el entrenador Alexis García opinaron sobre el poderío que tiene la nómina de la Selección Colombia y las posibilidades que tiene de sumar su segundo título de Copa América.

¿Rotaciones o titular inamovible?

El primer debate llegó en torno a la posibilidad de ver rotaciones en el once titular de la Selección Colombia durante la Copa América 2024. Los panelistas coincidieron en que Néstor Lorenzo mantendrá la misma línea que viene trabajando tanto en amistosos como en Eliminatorias, aunque es posible, dependiendo de las circunstancias, encontrar variantes en algunas zonas del campo.

Claro está que dichas novedades deberían presentarse de una manera que no afecte el juego del grupo. Diego Rueda, director de El VBAR Caracol, puso como ejemplo lo que hace Juan Carlos Osorio, a quien considera hace “una rotación loca” en cada club o selección que dirige, y sentenció que las variantes deben ser sutiles.

Por su parte, Juan Felipe Cadavid, director de Deportes Caracol Sábado, sentenció que las modificaciones en las posiciones, tal y como lo hace Osorio con regularidad, pueden ser una solución dependiendo el contexto e incluso afirmó que esa práctica la suele realizar Pep Guardiola en el Manchester City, siempre y cuando el jugador muestre condiciones.

Sobrepasado lo anterior, la charla se orientó hacia el poderío de la nómina colombiana. Para Alexis García, entrenador de La Equidad, el equipo tiene “jugadores intocables” que son Luis Díaz, Jhon Arias, Daniel Muñoz y Jefferson Lerma; mientras que Melissa Martínez, panelista de El VBAR Caracol, aseguró que la Selección tiene un gran once titular y cinco revulsivos que ofrecen soluciones, con lo cual descartó que la ‘Tricolor’ se dé el lujo de tener dos equipos de alto nivel.

Dudas en la zaga central y la delantera

En medio de la discusión por jugadores importantes de la nómina titular, los integrantes de ‘La Polémica’ puntualizaron en la pareja de centrales. Todos coincidieron en que tanto Carlos Cuesta como Jhon Janer Lucumí debe ser los inicialistas en la Copa América, mientras que Dávinson Sánchez y Yerry Mina, de suma experiencia en la Selección, deben esperar su oportunidad.

“Con Yerry Mina y con Dávinson Sánchez me asusta, salir jugando no me da seguridad”, indicó Cadavid respecto al primer pase que debe ofrecer la defensa; mientras que Rueda orientó su crítica hacia la concentración: “Me decían en su momento que Cristian Zapata se distrae un segundo y comete una desconcentración, entonces yo digo lo mismo de Dávinson”.

La otra zona del campo a tener en cuenta es la del delantero, teniendo en cuenta que existen muchas críticas por la titularidad de Rafael Santos Borré, quien no goza de buen presente en el Internacional de Porto Alegre. Más allá de los gustos de cada quien, el panel indicó que la titularidad del barranquillero se debe a su compromiso con el equipo y la labor defensiva a la hora de presionar.

“Borré no marca para ayudarle a James, lo hace para ayudarle a Colombia. No podemos hacer que Colombia planifique su manera de jugar dependiendo de James”, explicó César Augusto; por su parte, Rueda, que no ve al atacante como titular, valoró su compromiso: “Santos Borré es el centrodelantero que cualquier entrenador querría”.

Las conclusiones, a fin de cuentas, fueron que Cuesta y Lucumí debe ser la pareja de centrales en la Copa América, mientras que el punta debería ser Borré, aunque Jhon Córdoba es otro nombre que puede ser importante.

