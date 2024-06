Procuraduría indaga contratos del SENA con empresa tecnológica que tendría irregularidades

El SENA esta en la mira del Ministerio Público por unos contratos que tienen con la empresa INTERNEXA con la que habría suscrito un convenio que derivó en varios subcontratos, vulnerando presuntamente principios y normas del Estatuto General de la Contratación Pública.

El convenio firmado el 28 de diciembre de 2023 tiene como objeto “Aunar esfuerzos y recursos técnicos, jurídicos, físicos, administrativos y financieros con el fin de suscribir convenios y/o contratos derivados que permitan formular, estructurar, ejecutar, diseñar, implementar y articular estrategias que garanticen la continuidad de los Servicios TIC, infraestructura tecnológica y acceso a internet de todas las sedes del SENA”.

Para el procurador delegado, Marcio Melgosa, la entidad suscribió un convenio marco en cuyo proceso no hubo participación ni pluralidad de oferentes y del que se derivó otra contratación directa con INTERNEXA S.A. por $ 65.381.813.000, en el que la parte contratada no es la única encargada en el mercado de prestar los servicios requeridos, y en el que no existiría integralidad ni interoperabilidad como consecuencia de la misma contratación derivada.

Además agregan que INTERNEXA no fue identificada como posible proveedor de los servicios contratados y además, al parecer, no tiene la experiencia ni idoneidad requeridas para tales propósitos.

Llama la atención para el delegado de la vigilancia de la función pública que la entidad haya recurrido a la contratación directa con INTERNEXA para luego acudir, a través de esta, a subcontratar la totalidad de los servicios requeridos saltándose un proceso de selección.

Ante las presuntas violaciones al régimen de la contratación pública, el ente de control requirió a las directivas del SENA para que remitan explicaciones sobre la contratación realizada hasta el momento, así como los montos, costos y procedimientos.