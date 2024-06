Paco de Anda: “Colombia es favorita a ganar la Copa América junto con Brasil y Argentina”

El exfutbolista mexicano Paco Gabriel de Anda habló en los micrófonos de Caracol Radio directamente desde Houston, Estados Unidos, donde la Selección Colombia estará debutando en la Copa América el próximo lunes, cuando se enfrente a Paraguay en la primera fecha del Grupo D.

De Anda integró la selección de su país en la Copa Confederaciones y Copa América de 1997; la Copa de Oro de 1998, donde fue campeón; el Mundial de Corea y Japón del 2002, y la Copa Oro de ese mismo año.

Paco Gabriel de Anda aseguró que Colombia es, junto a Brasil y Argentina, uno de los grandes favoritos a ganar la Copa América, destacando su nivel colectivo por encima de las individualidades.

Compañeros colombianos

“Tuve el privilegio de compartir vestuario con Miguelito Calero, que en paz descanse, con Andrés Chitiva, con Lozano, con Frankie Oviedo, en fin, grandes seres humanos, además de extraordinarios futbolistas”

¿Colombia es favorita?

“Me gusta, una de las favoritas, me gusta mucho. Yo sigo sin entender por qué Colombia quedó fuera del Mundial anterior, es increíble, teniendo la generación de futbolistas que tiene, pero esta Selección es aún mejor. Me gusta como la dirigen, como juega y además va de la mano con resultados, no solamente con un buen rendimiento. La pongo como una de las favoritas junto a Brasil y Argentina”.

¿Ve a Colombia primero antes que Brasil?

“No, una lástima que hayan coincidido en este grupo. Yo sí creo que Brasil tiene que sacarse la espina, está haciendo unas Eliminatorias terribles, nunca en la historia habían pasado por esto. Veo a Colombia pasando segundo, pero veo a Colombia como finalista y, por qué no, enfrentándose a rivales de jerarquía en la final”.

¿Cuál es su jugador favorito de Colombia?

“Me gustan todos. Ves a James todavía y cuando juega James es cuestión aparte, me gusta lo de Luis Díaz, se me hace un futbolista fuera de serie, pero sobre todo el equipo, juegan como equipo, tienen individualidades interesantes, pero me gusta el equipo de Colombia”.

¿Es optimista con México?

“No puedo ser optimista, no es la mejor generación de la historia, no es un equipo que venga de buenos tiempos. En el Mundial nos echaron de fase de grupos. Le ha costado a Jimmy Lozano encontrar su alineación ideal. No hay mucho optimismo, pero empezamos con Jamaica, creo que hay México es favorito y después se disputará el paso a la siguiente fase en el encuentro contra Venezuela”.