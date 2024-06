El Congreso reafirmó su independencia: Name al cierre de las sesiones ordinarias

Iván Name, presidente del Senado de Colombia. Foto: Colprensa.

Colombia

El presidente del Senado, Iván Name, al cierre de las sesiones ordinarias hizo un balance sobre la legislatura y los temas que se abordaron en el Congreso. Aseguró que el trámite de iniciativas de origen parlamentario y de Gobierno fue bueno.

“Después del eclipse y después del ocaso viene el esplendor. El Congreso hace un buen balance del trámite de una serie de iniciativas propias del Congreso y otras que llegaron del Gobierno, algunas del Gobierno tuvieron feliz trámite, las que consideramos le convenían al país, otras no. Pero esa es la esencia de un parlamento, el parlamento no puede ser el apéndice de ningún otro órgano del poder público. Nos sentimos orgullosos de la Independencia que tiene hoy Colombia que asegura la democracia y la libertad de la rama legislativa, como la rama del poder judicial y la rama del poder ejecutivo, son las que aseguran el mantenimiento de las columnas del Capitolio y de la democracia colombiana”, indicó Name.

Name, que durante la legislatura mostró diferencias con el presidente Gustavo Petro, aseguró que el Congreso ha sido independiente frente al Gobierno actual.

“Tengo la serena seguridad y convicción de que lo fue. El Congreso en general, el Senado en particular, tramitó, estudio, analizó y decidió las reformas del Ejecutivo, sus propias propuestas del Congreso y yo creo que reafirmó ser un órgano independiente, lo qué pasa es que el modelo presidencialista colombiano genera unos nexos hacia el poder Ejecutivo que tenemos que reexaminar precisamente en el nuevo modelo geopolítico donde podamos reafirmar la independencia de las ramas del poder y podamos entregarle a las regiones autonomía para su desarrollo”, añadió Name.

Al ser consultado sobre qué le recomendaría mejorar al Gobierno, al presidente Gustavo Petro, indicó que: “Dentro de la independencia del parlamento está precisamente no interferir en los temas fundamentales del direccionamiento de las políticas de Gobierno, pero dentro de lo conveniente para el país, me parece que es priorizar que el entendimiento democrático debe partir de la base del respeto de las ramas y del entendimiento de que somos un colectivo que representamos a una nación y queremos buscar entre todos la mejor ruta para que las propuestas que se tengan puedan analizarse dentro del marco del respeto, de la compresión”.