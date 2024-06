EN VIVO | Caos de movilidad HOY 20 de junio en Chía y Usme: Protestas, accidentes y más

En las primeras horas de la mañana del jueves se reportaron problemas de movilidad en algunas vías principales de Bogotá, provocando el cierre del portal de Usme debido a una manifestación.

Ante esta situación, en Caracol Radio estuvo Maribel, una oyente que desde las 05:30 de la mañana espera un bus en Usme. Desesperada, Maribel contó que la protesta en la entrada del Danubio ha afectado tanto a los buses articulados como a los TransMilenio, bloqueando completamente la salida y entrada de vehículos.

Maribel explicó que en su zona, que incluye Bellavista, Santa Librada y Chuniza, no hay transporte, ni público ni particular. “Las calles están solas, solo se ve gente caminando y no hay ni un policía que informe lo que está pasando”, comentó.

#BOGOTÁ. A esta hora (7:30 am), se mantiene el bloqueo en la localidad de Usme en la Av. Caracas con calle 56 sur (barrio Danubio Azul). Se genera afectación de las calzadas mixta y exclusiva. No hay servicio en el portal Usme de @TransMilenio. pic.twitter.com/iWzFV8411I — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) June 20, 2024

Cierre del portal Usme afecta a 35,000 usuarios: Gerente de TrasnMilenio

Por otro lado, la Gerente de TransMilenio, María Fernanda Ortiz, en Caracol Radio, también se refirió a la situación de movilidad en Usme. Explicó que desde las 5:30 de la mañana hay una manifestación en la calle 56 sur con Caracas, que en hora pico bloqueó todos los carriles mixtos y exclusivos de TransMilenio.

“Nos tocó cerrar las operaciones en el Portal Usme, Consuelo y Molinos. Cuando nos bloquean el transporte, son muchas personas afectadas,” dijo Ortiz. “ Son 35.000 usuarios perjudicados y entre 40 y 50 manifestantes”.

Asimsismo, Ortiz hizo un llamado a la comunidad: “Desde el distrito pedimos que no se bloquee el transporte público porque son más los usuarios afectados, no se puede salir en ningún medio de transporte. Desde TransMilenio siempre estamos disponibles para el diálogo. Entendemos estas manifestaciones pacíficas, pero no es justo que tantas personas se vean afectadas y no puedan ir a sus trabajos, ni a citas médicas, ni a sus compromisos”.

#BOGOTÁ. La Gerente de @TransMilenio María Fernanda Ortiz, se refirió a la situación en Usme que tiene sin servicio el portal y a las estaciones hasta el sector del Socorro. Es una protesta que es ajena al servicio y que tiene colapsada la movilidad de la zona. @JulianiMartinez pic.twitter.com/0CbC1c4ifV — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) June 20, 2024

Accidente de bus intermunicipal en Chía

Un grave accidente se presentó en la vía que comunica a Bogotá con Chía, un bus Intermunicipal se estrelló con el separador y cayó en el sitio. Hasta el momento se conoce que hay personas con heridas leves, pero descartan que haya fallecidos.

Movilidad en VIVO:

7:15 a.m. Movilización de ciudadanos del sector Danubio por razones ajenas a la operación, continúan bloqueando las vías. Afectaciones sobre la troncal desde Portal Usme. Flota troncal retorna en Santa Lucía. Flota zonal con desvíos.

6:00 a.m. Por un accidente de tránsito entre un bus y un camión en la Av. Caracas con Calle 40 sur, no hay paso para los buses en el sentido sur-norte. No hay servicio en la estación Calle 40 sur y la flota se desvía al carril mixto.

#TMahora (8:25 a.m.)



Se presenta un accidente vehicular de bus troncal con peatón (al parecer quería ingresar de manera irregular al Sistema) en el sector de la estación Santa Lucía, sentido Sur-norte.



5:49 a.m. Por una movilización en la Av. Caracas Sur, sector Danubio, no hay paso para los buses en ambos sentidos. Se cierran las estaciones Molinos, Consuelo y Socorro. La flota realiza retornos en Santa Lucía.