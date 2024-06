Comerciantes de Tunja piden soluciones a problemas de seguridad, movilidad y organización

Tunja

Los comerciantes de las plazas de mercado de Tunja han presentado tres puntos cruciales que esperan que la administración de la plaza aborde con urgencia. Estos puntos incluyen problemas de seguridad, movilidad y organización tanto dentro como fuera de las plazas de mercado.

Nelson Andrés Villabona, Personero de Tunja, ha destacado la persistente inconformidad de los comerciantes respecto a estas problemáticas. “Los comerciantes están inconformes con estas problemáticas que han persistido durante un buen tiempo. Han presentado inquietudes sobre el funcionamiento de las plazas de mercado, tanto del sur como del norte. Manifiestan preocupaciones respecto a la seguridad, los cobros, y la representación que deben tener los comerciantes. Además, hay problemas de movilidad y diversas dificultades que estamos tratando de superar,” señaló Villabona.

La administración ha recibido múltiples requerimientos para mejorar las condiciones en las plazas. Villabona enfatizó la necesidad de coordinar con la administración y autoridades competentes, abarcando temas como movilidad, seguridad, lucha contra la explotación infantil y condiciones laborales dignas para los trabajadores migrantes.

Además, Villabona mencionó el descontento reciente de los comerciantes respecto a los vendedores que se ubican en el exterior de la plaza de mercado. Los comerciantes expresaron su inconformidad con los vendedores que se ubican en el exterior de la plaza de mercado. “También trataremos este tema, ya que la administración debe garantizar que no se utilice el espacio público de manera indebida, respetando los andenes y vías. Hemos invitado al consorcio a tomar medidas pedagógicas y sancionatorias para quienes no respeten estas normas, ya que hay personas que realizan su actividad de manera informal en lugares no autorizados, congestionando las zonas y afectando la seguridad,” explicó el Personero.

Entre las solicitudes de los comerciantes se encuentran la claridad sobre tarifas, horarios y el ingreso de vehículos de carga, así como una mejor organización para los productos específicos como cebolla, papa y frutas. “Pedimos que las medidas sean equitativas para todos,” dijo Villabona. “Es fundamental que la administración municipal y el consorcio informen previamente sobre cualquier decisión, evitando cambios intempestivos que generan inconformidad”.

En una reciente mesa de diálogo, se convocó a representantes de distintos sectores de la plaza para discutir la situación actual. Los representantes de los subsectores serán informados sobre cualquier decisión que afecte su funcionamiento. “Invitamos a los comerciantes a colaborar en la organización de la plaza y a aprovechar espacios como el parque alimentario, que muchos prefieren evitar,” comentó Villabona.

Además, se abordaron temas de infraestructura, con denuncias sobre el deterioro de las plazas y la necesidad de mejorar las condiciones para garantizar la seguridad e higiene. La próxima reunión se realizará entre la Personería y los comerciantes para concretar las peticiones y establecer una nueva mesa de diálogo con todos los actores involucrados, incluyendo los secretarios de la administración municipal.