120 mujeres fueron capacitadas en taller de Educación Financiera en Cartagena

Apostándole a la mujer como motor de desarrollo y, como resultado de la alianza establecida entre la Alcaldía Mayor de Cartagena y la entidad bancaria Bancolombia, 120 mujeres participaron del taller de Educación Financiera, realizado en la Casa de la Mujer Heroica, en el barrio Blas de Lezo.

Las beneficiarias hacen parte del programa de Autonomía Económica de la Oficina de Asuntos Para la Mujer de la Secretaría de Desarrollo Social. Este espacio se generó con el fin de brindarles las herramientas y conocimientos necesarios para hacer un buen manejo de sus finanzas personales, la de sus negocios, ahorrar, fortalecer sus emprendimientos y contribuir a la materialización de sus proyectos de vida.

“Hoy aprendí a no gastar más de lo que gano, a no tener gastos hormiga y eso me ayuda aún más en mi emprendimiento, a saber ahorrar”, expresó Daniela Banquez, beneficiaria del programa y asistente a esta espacio.

“Son alrededor de 120 mujeres que, desde el día de hoy, estarán recibiendo acompañamiento y talleres para fortalecer esos conocimientos financieros y acceder a la bancarización”, expresó Johanna Ordosgoitia, asesora de despacho para Equidad de Género y Mujer.