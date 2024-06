Recta final del Congreso: ¿Le fue bien al Gobierno con sus iniciativas?

Hoy en Hora 20 el análisis a las últimas horas antes de que el congreso entre en receso legislativo. Una mirada a las batallas que mantiene el gobierno, las que ganó y de las que perdió. El análisis también a lo que eso implica para el funcionamiento del congreso y para el futuro del gobierno.

Una mirada al efecto real que están teniendo las mociones de censura a los ministros. Después, el debate sobre la propuesta de volver a los bombardeos contra miembros de organizaciones armadas para controlar la violencia en el suroccidente del país.

Esto es lo que dicen los panelistas

Para Mónica Pachón, profesora en la Universidad de los Andes, PhD en Ciencia Política y experta en congreso, hay un balance agridulce para el Gobierno, pues recuerda que logran aprobar la Reforma Pensional gracias a una discusión nula en la Cámara, “hay una sensación dentro y fuera del Congreso, de que esto puede terminar siendo inconstitucional”. También dijo que está la estatutaria en educación donde se ven los conflictos de quienes apoyan al gobierno como Fecode, “eso lleva a que este proyecto corra una suerte parecida a la reforma a la salud”.

Resaltó que las mociones de censura son importantes desde la oposición e independientes, con lo cual, dijo que es sorprendente que el ministro Jaramillo se retire del debate de moción de censura, “el ministro Jaramillo sale con un argumento leguleyo de la plenaria. La discusión que plantean los representantes que citaron era algo muy serio que tenía que ver con el Fomag y malos manejos en el Ministerio de Salud; que se vaya es muy triste”.

Heráclito Landínez, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, comentó que desde la oposición y congresistas afines los debates han sido importantes, “ha sido una legislatura importante porque se aprobó la reforma pensional que es pensar en las generaciones futuras”, también recordó que se aprobó la jurisdicción agraria y solo falta la conciliación, así como la aprobación de la mesada 14, “la prohibición de corridas de toros; hemos logrado avanzar en varias discusiones”.

Sobre la Reforma Pensional, dijo que el proyecto estaba publicado, “después se llevó a plenaria de la Cámara el proyecto y la primera ponencia debatida fue la de archivo; solo la discusión de esa ponencia duró 4 horas”. También comentó que se debatió una proposición de Catherine Juvinao de modificar el tiempo de vigencia, “el debate ya estaba avanzado, votamos ese artículo de la vigencia de la ley y en ese momento entendimos que teníamos las mayoría”, con lo cual, contó que se presentó una proposición que se votó con 86 votos a favor y se hizo todo el procedimiento de acuerdo con la Ley 5, “tenemos la tranquilidad de que se hizo bien”, concluyó.

Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático, comentó que las iniciativas de reformas sociales se presentaron en el primer semestre del 2023, “cuando uno veía las diapositivas del MinInterior de entonces, era aprobar las tres reformas sociales en 2023, pero se hundió la laboral en primera legislatura y la de salud fue archivada”. Comentó que la Reforma Pensional se saca a la “maldita sea”, “no se acude a publicidad y la Cámara vota a ciegas con el alto riesgo de que el proyecto se caiga en la Corte. Eso lo hacen para ambientar el relato de que sí hay un bloqueo institucional”. Además, insistió en que no hubo publicidad, “yo me hago cargo de lo que se publica para el debate y estudié fue lo que publicaron, no el texto aprobado en Senado. No hubo deliberación”.

Sobre lo ocurrido en la moción de censura al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, al ministro le salió el tiro por la culata, “si él responde, hoy sería otro el debate, pero da a entender que no quiere responder y que quiere eludir responsabilidades. Esto cae muy mal ante la opinión pública”.

Yann Basset, profesor en la Universidad del Rosario y PhD en Ciencia Política, dijo que muestra que no hay una situación de bloqueo en el congreso, como lo denunció el Presidente, es un congreso que no bloquea todas las iniciativas”. Resaltó que es un riesgo alto el que asume el gobierno por falta de tiempos para el trámite de la Reforma Pensional, “el papel del congreso es debatir, no solo votar proyectos. Los desacuerdos se deben tramitar en comisión de conciliación”. Además, explicó qu no surtir todas las etapas es un problema desde el punto de la deliberación y esto sí pone en riesgo el futuro del proyecto, “ya se ha visto cómo la Corte tumba estos proyectos”.

Para Jairo Libreros, profesor universitario y experto en asuntos de seguridad, en el suroccidente colombiano no se habla de presencia de campamentos de grupos terroristas que permita garantizar que los bombardeos van a ser claros y precisos, “son zonas en donde el número de habitantes haría inaplicable el principio de distinción del DIH”. También dijo que los bombardeos no nos van a garantizar mayores niveles de control territorial, “creo que no es una propuesta bien pensada, no nos dará ventaja militar”.

Por último, comentó que debe haber una estrategia diferenciada para el Valle, un departamento que tiene réplicas en Chocó, Nariño y Cauca, pues señaló que toca diferenciar el trabajo de Policía y de Fuerzas Militares, “ahí falla el diagnóstico del gobierno nacional”.