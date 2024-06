“Este gobierno jamás haría una cosa de esas”: director del DNI sobre ‘chuzadas’

Colombia

El Director del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI), Carlos Ramón González, asistió al Congreso de la República para enfrentar un debate de control político, donde fue acusado de realizar seguimientos e interceptaciones ilegales de las comunicaciones de la oposición.

El debate, convocado por el congresista David Luna, comenzó con una proposición de Gloria Flórez, quien argumentó que la discusión no debía darse en el Senado debido a que involucraba información de inteligencia que solo puede tratarse en una subcomisión específica según la ley estatutaria de Inteligencia.

La senadora Gloria Florez aseguró que el debate de control político al director de la Dirección Nacional de Inteligencia "DNI", “no es legal, ni procedente”. Carlos Ramón González fue citado por supuestas chuzadas a la oposición @caracolradio @lizethsuescaa pic.twitter.com/Y5QEm33Mhm — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) June 18, 2024

Sin embargo, el secretario del Senado, Gregorio Eljach, aclaró que la sesión sería pública en aquellos aspectos que no involucraran información clasificada.

¿Que respondió Carlos Ramón González?

El director del DNI, Carlos Ramón González negó enfáticamente que el gobierno tuviera una política de seguimiento a congresistas, periodistas o representantes de la oposición.

“El país tiene que saber que este Gobierno nunca, jamás, lo hacen y lo harían, por principio y valor ético, por principio fundante de nuestro mandato”, aseguró.

“Usted está preguntando sobre el comportamiento de la Dirección Nacional de Inteligencia, no sobre este Gobierno. En este Gobierno no hacemos eso, pero si reviso hacia atrás resulta que sí, que la Dirección Nacional de Inteligencia sí incurrió en algunas irregularidades. Ahí sí, ya la respuesta no puede ser un no rotundo”,agregó.

El funcionario aseguró que estas practicas no ocurren el gobierno de Gustavo Petro y propuso la creación de una comisión permanente del Congreso para vigilar las actividades de inteligencia y una veeduría judicial de las altas Cortes para fortalecer el control sobre estas actividades.

“Estamos totalmente abiertos, dispuestos para que cualquier comisión del Congreso que se constituya, vigile permanentemente, toda una visita, vigile permanentemente lo que hacemos,” afirmó.

En su discurso, González culpó al gobierno anterior de haber cometido prácticas de interceptación y seguimiento ilegales.

“En el gobierno del presidente Duque, sí se declaró como objetivo de inteligencia algunas embajadas, y sobre esos seguimientos hay unos hechos que registraron los medios en su momento,” dijo González, señalando la expulsión de funcionarios de Venezuela, Cuba y Rusia como actos de persecución política.

El director de Inteligencia, Carlos Ramon González, aseguró que durante el gobierno del expresidente Duque, “sí se declaró como objetivo de inteligencia algunas embajadas, y sobre esos seguimientos hay unos hechos” @caracolradio @lizethsuescaa pic.twitter.com/1jBWzWIJnl — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) June 18, 2024

¿Cuáles fueron los argumentos de los congresistas?

El congresista David Luna, de Cambio Radical, lideró las acusaciones contra González, afirmando que buscó realizar este debate desde la legislatura pasada sin éxito. Luna señaló que ha hecho preguntas al DNI, la DIAN y la UIAF sin obtener respuestas satisfactorias.

Durante su intervención, el senador leyó una serie de preguntas dirigidas a González; “¿el DNI ha comprado equipos especializados de inteligencia a China y Alemania?; ¿El DNI ha hecho seguimiento a periodistas, miembros de la oposición y exoficiales de la Fuerza Pública?”; también consultó si el DNI se dedica al estudio detallado de información relacionada con casos judiciales de alta reserva.

Además pidió explicaciones al DNI sobre métodos para interceptar mensajes en aplicaciones como WhatsApp, Signal y Telegram.

“No me afecta que el doctor Petro a través de su cuenta de Twitter, me haya casi amenazado (…) le transmito que no necesito de esos comentarios”, aseguró el Senador @lunadavid en medio del debate a control político al director de la Dirección de inteligencia. Vía @CaracolRadio pic.twitter.com/AVxiDUnYRf — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) June 18, 2024

También cuestionó si los directores de medios de comunicación y las cabezas de las altas cortes están siendo chuzados, y si el DNI ha alquilado inmuebles cerca de la oposición y coordinado con la Superintendencia de Vigilancia para asegurar que los celadores de los inmuebles de congresistas sean de confianza del DNI.