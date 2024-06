Gobernador de Antioquia no se sentará a dialogar con Estado Mayor Central de las Farc-EP

A través de su cuenta de X, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó que rechazó la invitación del Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, para participar en la jornada de diálogo que se adelantará este jueves 20 de junio entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central de las Farc-EP en Yarumal, en el Norte de Antioquia.

En la carta de invitación, exponen que la participación del gobernador Rendón es importante para la política pública de paz del Gobierno Nacional en la búsqueda de transformaciones territoriales para la paz.

Desde la Oficina del Alto Comisionado para la Paz insistieron en que el objetivo de los diálogos es “abordar y construir un plan de transformaciones territoriales para la paz en el Norte de Antioquia”.

¿Por qué rechazó la invitación?

El gobernador Andrés Julián Rendón dijo que “en el Gobierno de Antioquia, que tengo el honor de presidir, la paz se entiende como el imperio de la ley, la justicia y las oportunidades. Y si se quiere, la paz con muestras de buena voluntad”.

Por lo tanto, entre sus razones para no asistir a dichos diálogos destacó que “las Farc firmaron un acuerdo de paz y acá me piden me siente con los que lo han incumplido. Estos criminales no han dado muestras de paz en el departamento. Al contrario, siembran terror”.

Entre tanto, el mandatario departamental resaltó que “durante este año, en las subregiones del Norte, Nordeste y Bajo Cauca, la población antioqueña ha sido víctima de extorsión, reclutamiento, terrorismo, homicidios, desplazamiento y confinamiento por la presencia y accionar de este grupo ilegal”.

Concluyó que “he sostenido diálogos abiertos con los reincorporados que dejaron las armas y también con las víctimas. Así nos mantendremos”.