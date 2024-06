Santos Laguna no fichará a Yairo Moreno: razón por la que se habría caído el negocio

¡El futuro de Yairo Moreno está en vilo! Este martes 18 de junio, el Santos Laguna, equipo mexicano que estuvo a punto de cerrar su incorporación, anunció a través de un comunicado oficial que el fichaje del atacante colombiano, quien llegaba procedente del Independiente Medellín, fue desestimado.

Según la publicación divulgada en redes sociales, las negociaciones entre el club y el jugador “han concluido sin acuerdo” y por tal razón no será adquirido. Así las cosas, se aplaza el regreso de Yairo al fútbol mexicano, certamen que lo tuvo entre 2018 y 2023 con León y Pachuca.

“Las negociaciones entre Club Santos Laguna y el futbolista Yairo Moreno han concluido sin acuerdo, por lo que el jugador colombiano no formará parte de la institución lagunera. El equipo de gestión deportiva de Santos Laguna continúa trabajando en la conformación del plantel para el Torneo Apertura 2024; los avances se informarán puntualmente”, explicó el club.

Con lo anterior sobre la mesa, el futbolista de 29 años tendrá que escuchar nuevamente ofertas, bien sea del rentado local, empezando por el Junior de Barranquilla, equipo que lo tuvo en carpeta las últimas semanas, o del balompié internacional. Es preciso aclarar que no tiene contrato vigente con ningún club, entonces al ser agente libre tiene la potestad de negociar directamente con cualquier interesado.

Razones de su no fichaje al Santos

Yairo Moreno arribó a territorio mexicano el pasado lunes 17 de junio y el Santos Laguna anunció su llegada con el siguiente mensaje: “MUY BUENOS TARDES! HAY NOVEDADES, GUERREROS! Yairo Moreno ha llegado a la Comarca Lagunera para presentar pruebas físicas y exámenes médicos”. Texto al que el adjuntó una imagen del protagonista.

Con lo anterior, su posible llegada al Junior de Barranquilla quedó totalmente descartada, pero un día después todo se cayó. Según reportaron medios mexicanos, el no al jugador antioqueño obedece a que no pasó los exámenes médicos por un desgarro en su pierna izquierda y por tal razón no cumple con los estándares del club.