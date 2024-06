Iván Name denunció que su cuenta de Instragram fue hackeada

Iván Name. Foto: Colprensa. / Diego Pineda

Colombia

El presidente del Senado, Ivan Name, denunció este lunes 17 de junio que su cuenta de Instragram fue hackeada y que no ha podido recuperar su ingreso a esta. Name además aseguró que ya informó a las autoridades sobre estos hechos.

“Mi cuenta en la red social instagram ha sido objeto de hackeo y hasta el momento no ha sido posible recuperar su acceso. He puesto en conocimiento a la unidad de delitos informáticos de la policía nacional

este ataque, para que se adopten las medidas pertinentes”, dijo Name a través de un comunicado de prensa.

Name indicó que cualquier mensaje que que sea publicado esa red social no cuenta con su autorización, pues reiteró que no ha logrado acceder a su perfil.

“Cualquier publicación que aparezca en mi cuenta de instagram o mensaje que sea enviado desde ella, no cuenta con mi autorización ni es de mi autoría, pues reitero, no se ha logrado su recuperación”, añadió.