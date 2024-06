Nuevamente fueron asaltados los clientes de un restaurante en el Norte de Bogotá

Bogotá

Durante la tarde del Domingo 16 de junio, un grupo de personas se encontraban almorzando en el restaurante BACU ubicado en la carrera séptima con cale 116 cuando fueron sorprendidos por ladrones que armados y con amenazas comenzaron a atracar a los clientes. Tres de las víctimas de robo eran médicos de la Fundación Santa Fe.

Según el testimonio de una de las mujeres atracadas, el ladrón que ingresó al restaurante le apunto con un arma en la cabeza. Esto explicó en Caracol Radio.

“Entra un señor con una cachucha y un tapabocas y un revolver y nos amenaza. Nos dice que le entreguemos todo y le dimos los celulares, el Apple Watch y me dijo que le entregara mis argollas de matrimonio. Una de ellas se me cae y el me apunta en la cabeza y me dice que las recoja y se las de”. Explicó una de las víctimas.

La policía de Bogotá le confirmó a Caracol Radio, que el hecho si ocurrió y que los ladrones se escaparon. Sin embargo, se están buscando con cámaras de seguridad y seguimientos que permitan dar con su paradero.