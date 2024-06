Leonel Álvarez le responde al propietario del Pereira: así fue su negociación con Emelec

Continúa la polémica entre la directiva del Deportivo Pereira y Leonel Álvarez. En la mañana de este martes 18 de junio, el propietario del equipo risaraldense, Álvaro López, apuntó duramente contra el estratega antioqueño por su inesperada salida de la institución y posterior fichaje por el Emelec ecuatoriano.

“Si ustedes bien recuerdan, el asistente técnico salió apenas nosotros, empezando Liga a abrir el paraguas antes de que cayera el aguacero. Pero esos jugadores que ellos no pidieron fueron los que nos llevaron y los que nos van a hacer campeones. Hay que ser muy cuidadoso con los jugadores. Él ahora sale a decir, ‘yo pedí cinco jugadores y no me los trajeron’. Quiere que le revivamos a Maradona y a Pelé, que le traigamos a Messi y a Ronaldo, era buscar una justificación para lo que él ya tenía por hecho, irse para Ecuador a Emelec”, apuntó el directivo en rueda de prensa.

Y complementó: “Emelec no le apareció la propuesta después de que nosotros llegamos a un mutuo acuerdo para dar por terminado un contrato, eso ya venía caminando antes del partido del Bucaramanga, yo ya sabía. Luego es como buscar reventar un contrato pidiendo los personajes que yo le estoy diciendo para que entre en incumplimiento”.

Respuesta de Leonel

Durante la presentación oficial del entrenador en Emelec, Leonel Álvarez salió al paso de las duras críticas expresadas por Álvaro López y aclaró ante los medios de comunicación cómo se dio su negociación con el equipo, que por cierto venía de acabar su vínculo contractual con Hernán Torres, ahora estratega del Deportivo Cali.

Según indicó el también exfutbolista, el contacto entre las partes ocurrió una vez el Deportivo Pereira quedó eliminado de los cuadrangulares finales de la Liga, más exactamente el pasado sábado 15 de junio en horas de la tarde. Asimismo, reconoció que “es la primera vez” en su carrera que un club lo busca tan rápido.

“Tuve una charla con mi representante el día sábado, en horas de la tarde. Es la primera vez que nos pasa que finalizando la temporada con un equipo, en este caso Pereira, nos sale tan rápido una posibilidad. Mi representante me llamó y me dijo que surgió algo, me habló de Emelec y yo ya había tenido la dicha de jugar contra ellos”, sentenció en un primer momento el estratega.

Y complementó respecto a la rapidez de la negociación: “Me dijo el sábado que qué pensaba, porque cuando uno va a jugar contra rivales los ve y observa desde la distancia, me pareció llamativa la posibilidad de estar en Emelec. Le dije que sí, que me interesaba. Fue muy rápido, en el transcurso de las horas me llamó, me dijo que seguía avanzando la negociación hasta que hoy se da la posibilidad de confirmar todo”.

Eso sí, reiteró en repetidas oportunidades que las charlas iniciaron “el día sábado en horas de la tarde” y no cuando el torneo local estaba en curso, dejando así en claro que respetó hasta último momento su contrato con el Deportivo Pereira.

