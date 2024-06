Los audios que enredan al secretario TIC de Duitama

Duitama

La controversia comenzó a principios de año cuando se acusó al secretario TIC de Duitama, Sebastián Ruano, de realizar un cobro $ 1′500.000 por los derechos de una caseta para las ferias y fiestas de Duitama, a pesar de que el alcalde José Luis Bohórquez había anunciado que esos derechos serían gratuitos.

En mayo, Ruano fue citado a un control político por el Concejo Municipal y, tras evadir inicialmente la convocatoria, finalmente compareció para rendir su informe. Ante los concejales, negó las acusaciones y afirmó que no se dejaría extorsionar por audios que le exigían dinero.

Sin embargo, la situación se complicó aún más con la aparición de nuevos audios en redes sociales, presuntamente revelados por Alejandra a quien se le habrían hecho ofrecimientos para asumir la responsabilidad del cobro indebido de la caseta. Este giro en los acontecimientos, pone nuevamente en jaque la credibilidad del secretario Ruano y plantea serias dudas.

“No lo puedo tomar en estos momentos, porque sí en una parte quiero y en otra no, porque tengo miedo...mi reputación, mi hija, mi nombre, todo”, es lo que argumenta Alejandra ante la solicitud del secretario TIC, quien le insinúa que no se va a decir que ella haya utilizado su nombre a las malas, “sino que creí que usando el nombre de Sebastián iba a ser más rápido. Al darme cuenta que no iba a ser así, yo misma devolví el pago”, se escucha de parte de quien parece ser el secretario TIC de Duitama. “Yo mismo me pronuncio si quieres, diciendo <<entiendo completamente las razones, no voy a tomar ninguna acción contra Alejandra, la respaldo y la llevo en el corazón>>”.

Ante este ofrecimiento del pronunciamiento, Alejandra le respondió: “pues con esas garantías de que vas a decir eso de mí, ya es diferente. Le refuerza el secretario: “lo escribo ya. La llevo en el corazón y sé que lo hizo con malas intenciones. Comprendo la situación por la que está pasando, porque todos hemos pasado por situaciones difíciles. La quiero y la admiro”.

Las grabaciones, compartidas por el joven Julián Jaimes, contienen lo que podría ser el ofrecimiento de Ruano de un millón y medio mensuales a Alejandra, con la condición de asumir responsabilidades no especificadas.

“Toda mi vida está en esta decisión. Absolutamente cada cosa que he hecho en mi vida, es esta decisión. Yo entiendo completamente por lo que estás pasando, porque yo también estoy pasando por la misma, pero yo te digo, que te voy a dar por cuatro años, y yo sé que no es la plata, millón y medio mensual o por lo que yo dure en la alcaldía y quiero que me veas a los ojos: te lo pido por favor. Es lo mejor para ambos. Si yo llego a no cumplir, tú me puedes meter a la cárcel...yo sé que te voy a cumplir, tú sabes que te voy a cumplir. Yo de sueldo me voy a quedar con $ 1′500.000 obviamente si pago mis deudas”, es lo que se escucha en el audio de esta conversación.

Además, a partir del diálogo se puede concluir que el secretario Ruano no estaba en la disposición de hablar con el alcalde Bohórquez sobre lo que había pasado: “si le digo a Jose la verdad, me va a sacar. Todo lo que he hecho en la vida, va pa’l piso. Si lo hacemos, yo sé que podemos avanzar juntos y yo no te voy a dejar botada jamás. Por favor, Ale”.

Por último, Alejandra le dice que va a hablarlo con su mamá y por eso le pide que no la presione, a lo que el secretario responde: “a mí me están presionando de allá”.

También se escucha que Ruano menciona haber perdido previamente una posición en la Secretaría de Industria y Comercio, lo que sugiere un posible historial de conflictos internos.

Estas revelaciones generan más preguntas sobre las prácticas de Sebastián Ruano y su futuro político.