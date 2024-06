“Estábamos comiendo cuando se cayeron las paredes”: damnificada por lluvias en Atlántico

En Caracol Radio hicimos un recorrido en algunos sectores afectados por las fuertes lluvias en Barranquilla y su área metropolitana, durante este fin de semana. El balance de las autoridades es que hubo 228 familias damnificadas.

Muchas de ellas se vieron angustiadas debido a que algunas lo perdieron todo: enseres, ropa, e incluso animalitos.

Los desbordamientos de los arroyos y los fuertes vientos causaron estragos que aún las autoridades tratan de evaluar. Por ejemplo, en el barrio La Sierrita, de Barranquilla, en la diagonal 54 con la carrera 6, hubo una vivienda que colapsó.

De la casa solamente quedaron escombros y las estructuras de madera sobre el piso. Su propietaria, doña Cristina Martínez, una adulta mayor, relató cómo fueron esos momentos de angustia junto a su hija y a sus dos nietas, ya que el estruendo de las paredes las sorprendió mientras comían.

“Estábamos comiendo con mis nietas cuando sentimos que traquearon las paredes y el techo. Luego, terminamos de comer y enseguida sentimos que se vino medio techo. Las personas del barrio nos comenzaron a gritar que saliéramos y ya luego estando afuera, se vino toda la casa abajo”, dijo.

Sumado a esta situación que atraviesa doña Cristina y su familia, también nos contó que hace unos días, su hija y ella, están enfermas con una virosis y que sus vecinos han reunido dinero para sus medicinas y también para darle un techo, mientras esperan que las autoridades las ayuden.

Crítica situación en Soledad

Esta situación no solamente se ve en Barranquilla, pues en Soledad el agua también ocasionó daños. Estuvimos en la móvil de Caracol Radio en los sectores de Villa Carmen I y II.

Allí es difícil acceso, son callejones, muchos de ellos sin pavimentar, y para entrar hay que pasar por un puente que está deteriorado, a punto de caerse.

En la zona hay dos viviendas colapsadas y decenas afectadas. Y es que en esos barrios desembocan por lo menos cuatro arroyos, que arrastraron paredes a su paso, como la casa de Joaquín Rosado, quien perdió todo y hoy no tiene donde dormir.

“Se cayó mi casita. Todo quedó derrumbado, allí yo vivía solo y ahora no sé dónde dormir. Los vecinos me han ayudado y ahora en la mañana de hoy (lunes) voy a ir a la Alcaldía de Soledad para ver con qué me pueden ayudar”, dijo.

Hay apartamentos donde sus paredes aún están húmedas. El agua alcanzó casi un metro de altura dentro de las viviendas.

Balance de daños

En la vereda Alpes de Sevilla, en Galapa, se presentó una creciente súbita que afectó el sector de Las Margaritas y desencadenó el colapso del box culvert debido a las fuertes corrientes. Este desbordamiento ocasionó la pérdida de enseres a 55 familias.

El arroyo El Platanal, en Soledad, se desbordó y causó daños en los sectores de Cabica, Normandía, Villa Selene, Villa Carmen y Ciudad Paraíso. Al menos, 14 viviendas fueron dañadas en su estructura.

Malambo tuvo afectación en el sector del puente Los Remedios que está ubicado entre la Sexta Entrada y la Segunda Circunvalar o Avenida La Prosperidad. En Tubará se presentaron tres deslizamientos de barrancos, el desprendimiento de un muro, el desbordamiento del arroyo Camura y el debilitamiento crítico del puente del sector Altamira, lo que ocasionaría que 37 familias queden incomunicadas.

Finalmente, en Puerto Colombia se desbordaron los arroyos San Carlos y León. Así mismo, varias estructuras se encuentran comprometidas como los puentes del Malecón y José Name. En Vista Mar se deslizó material, lo que impacta en la seguridad de los residentes.

LE PUEDE INTERESAR: Más de cuatro mil toneladas de basuras se han recogido de los arroyos en Barranquilla