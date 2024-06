Más de cuatro mil toneladas de basuras se han recogido de los arroyos en Barranquilla

En medio de las emergencias por lluvias, la Alcaldía de Barranquilla informó que avanza en distintos puntos de la ciudad y en la trampa del arroyo León para cumplir con la extracción de grandes cantidades de residuos sólidos que quedaron retenidos en la trampa y que impiden que los desechos desemboquen lo que viene afectando a los cuerpos de agua como la ciénaga de Mallorquín.

El enérgico llamado a la ciudadanía se hace debido a que al arrojar desechos a los arroyos, esos materiales contaminantes terminan generando un daño ambiental y afectando a muchas familias que están aledañas a canales, debido al taponamiento de los sistemas de drenaje, ocasionando inundaciones y daños materiales a su paso.

Se ha informado que en lo que va del año, con las limpiezas periódicas que se adelantan en este lugar se han recolectado un total de 4.000 toneladas de residuos que son arrastrados desde varios puntos de la ciudad. El gerente de la Agencia Distrital de Infraestructural- ADI-, José Luis Romero, hizo un llamado a la ciudadanía en general y a las empresas a tomar conciencia en el manejo de los distintos residuos.

“Seguimos extrayendo residuos mal dispuestos por todos aquellos ciudadanos que no tienen conciencia del daño que le causan a la ciudad y a ellos mismos. Sin embargo, nuestra trampa opera todo el año para evitar que una potencial contaminación ambiental pueda suceder en nuestros cuerpos receptores, como lo son la ciénaga de Mallorquín y el mar Caribe. Hacemos un llamado a las empresas, microempresas de reciclaje y chatarrería a que le pongan lupa a sus actividades, pues encontramos muchos residuos voluminosos en la trampa del arroyo León”, señaló Romero.

¿Cómo funciona la trampa del arroyo León?

La trampa del arroyo León es una estructura hidráulica que opera las 24 horas del día, protegiendo a los cuerpos receptores, ciénaga de Mallorquín y el mar Caribe de una potencial contaminación ambiental.

La jefe de la Oficina de Servicios Públicos, Dina Luz Pardo, recordó que periódicamente se realizan jornadas de limpieza en un trabajo articulado entre la Alcaldía distrital y la empresa Triple A llegando a puntos estratégicos de la ciudad, sumado a distintas acciones para que las comunidades tomen mayor conciencia.

”Se vienen adelantando jornadas de pedagogía en colegios, centros comerciales, de casa en casa, de barrio en barrio. Se viene sancionando a aquellos que no les importa la ciudad y están arrojando de forma indiscriminada e irresponsable sus residuos a los arroyos, a las calles, a espacios públicos, y esto no ha sido suficiente para que la ciudadanía entienda que cuando se llevan estos residuos a lugares no indicados o se sacan en horas no apropiadas para que el camión de AAA se lleve todos estos residuos, se generan complicaciones, desbordamientos e inundaciones”.

Recomendaciones