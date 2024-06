Alcalde Dumek no aprobó propuesta de pico y placa para carros no matriculados en Cartagena

Cartagena

Ante la propuesta hecha por el director del DATT, José Ricaurte, sobre implementar un pico y placa de 24 horas para vehículos no matriculados en Cartagena, el alcalde Dumek Turbay, aseguró que no la aprobó.

El mandatario aclaró a través de su cuenta de X, que efectivamente sí “fue una propuesta del DATT que por supuesto no aprobé”. No obstante, mostró su preocupación de cómo transitan vehículos en la ciudad que usan las vías, ayudan a su deterioro y no están matriculados en Cartagena.

Por eso, Turbay propuso una mesa de trabajo conjunta con la Gobernación de Bolívar a través de sus pares de tránsito e impuestos, para reflexionar sobre ajustar valores en los derechos de tránsito para que sean más competitivos.

De igual forma, el mandatario sugirió un plan de incentivos tributarios para retener matrículas y evitar fuga de recursos que sirven para el mantenimiento de la malla vial urbana.

También planteó la unificación del pago (impuesto y derecho de tránsito) de manera fácil y un sólo clic, sin filas ni aglomeraciones. “Que el traslado de cuenta (matrícula a Cartagena), con sus respectivos incentivos, sea muy fácil de tramitar, de manera directa, rápida y sin intermediarios”, expresó en su cuenta de X.

El alcalde Dumek Turbay propuso realizar mesas de trabajo con los concesionarios de la ciudad y el Departamento, para que se promuevan las matrículas de los vehículos que se vendan en Cartagena y Bolívar.

Por último, pidió al Gobierno Nacional y al Senado, que se promueva una ley para que se regulen los descuentos en los departamentos relacionados con el pago del impuesto vehicular.