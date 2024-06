Todo listo en Boyacá para el inicio de la Vuelta a Colombia

El ciclista boyacense Miguel Ángel López, campeón de la Vuelta a Colombia 2023, no estará presente en la versión 74 de la competencia / @team_medellin

Guateque

Con un prólogo de 7.4 kilómetros comenzará este viernes la versión número 74 de la Vuelta a Colombia, la cual recorrerá 1.295 kilómetros y transitará por siete departamentos.

Los boyacenses podrán disfrutar de la competencia por tres días, ya que se tendrá la disputa del prólogo este viernes 14 de junio desde el Restaurante Chivoreño hasta Macanal (Transversal del Sisga), la primera fracción (sábado 15 de junio) que comienza en el parque principal de Guateque y culminará en el municipio de Chivatá y la segunda etapa que comenzará en Paipa el domingo 16 de junio.

“Nos encontramos en la ciudad de Guateque, una ciudad que siempre nos ha acogido con cariño, con afecto y donde hemos tenido oportunidad de estar alguna vez en la Vuelta a Colombia en este valle de Tensa que vale la pena que la gente lo conozca. La organización completa haremos la presentación de equipos en el día de hoy. Mañana iniciaremos con la prueba del prólogo a la ciudad de Macanal. El sábado saldremos de Guateque hacia Chivata y continuaremos eh continuaremos con el periplo de la vuelta a Colombia, precisamente estábamos aquí con el señor alcalde de la ciudad de Guateque que está muy contento, la ciudadanía muy contenta y de verdad la Vuelta a Colombia siempre ha el tradicional evento de nuestro ciclismo colombiano”, aseguró Mauricio Vargas Carreño, presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo.

Mauricio Vargas destacó además que mientras él esté como presidente de la Federación, tendrá a Boyacá en cuenta para la realización de las competencias nacionales e internacionales.

“Como yo siempre he dicho, nosotros los boyacenses siempre peleamos por nuestra tierra y desde que llegué a la Federación Colombiana de Ciclismo he tratado siempre que los grandes eventos estén en nuestro departamento. Como yo les digo a los paisas, al fin y al cabo, aquí no estamos siendo una vez y mientras estemos luchamos por nuestra tierra, obviamente luchamos por todo el ciclismo nacional, pero le damos una preferencia especial a nuestro querido Boyacá”, apuntó el directivo.

En las últimas semanas la región del Valle de Tenza se ha visto golpeada por la fuerte ola invernal, la cual ha provocado deslizamientos de tierra y vías cerradas, situación que para el desarrollo de la carrera no será impedimento.

“Nosotros hemos tenido toda la colaboración de la Concesión y de los municipios del Valle de Tenza y todo está en perfectas condiciones”, dijo.

Para el mandatario de Guateque, Boyacá, tener como punto de partida a su municipio para esta competencia ciclística es de gran importancia y orgullo.

“Estamos muy contentos de estar presentes dentro de esta organización y la comunidad también está muy contenta de tener en el municipio a los más importantes ciclistas profesionales. Sin duda, este certamen fortalece la economía del municipio e incentiva a la comunidad a hacer deporte, además nuestro Valle de Tenza tiene muchos paisajes hermosos y tiene mucho que mostrar en el tema turístico, de artesanías, cultura y gastronomía, ya que en Somondoco encontramos el rico chicharrón de cuajada, en Guayatá las arepas y mogollas y un sinnúmero de gastronomía para ofrecer, pero lo más importante ese don de servicio que tenemos para ofrecer en todo el Valle de Tenza”, indicó David Francisco Morales, alcalde de Guateque.

Guateque será el punto de partida de la competencia más importante del pedalismo nacional con la presentación de los equipos que se cumplirá este jueves 13 de junio en el parque principal desde las 5:00 de la tarde.

Este es el recorrido de la Vuela a Colombia 2024

PRÓLOGO – 14 DE JUNIO: Recorrido: Salida en el Restaurante El Chivoreño – Llegada en el Parque Principal de Macanal – 7.4 kilómetros

ETAPA 1 – 15 DE JUNIO Recorrido: Guateque – Macheta – Sisga – Chocontá – Villapinzón – Ventaquemada – Variante Tunja hasta cruce Cómbita – Retorno variante Tunja – Terminal de Tunja – Oreja vía a Chivatá – 151.4 kilómetros

ETAPA 2 – 16 DE JUNIO Recorrido: Paipa – Tunja – Ventaquemada – Villapinzón – Chocontá – Cruce Sesquilé – Gachancipá – Tocancipá – 139.3 kilómetros

ETAPA 3 – 17 DE JUNIO Recorrido: Cota – Siberia – El Rosal – Alto del Vino – La Vega – Villeta – Guaduas – Honda – Mariquita – 168.6 kilómetros

ETAPA 4 – 18 DE JUNIO Recorrido: Mariquita – Cruce de Falan – Guayabal Armero – Líbano – Murillo – Alto de Letras – 143.4 kilómetros

ETAPA 5 – 19 DE JUNIO Recorrido: Manizales (por las Violetas) – Chinchiná – Variante Santa Rosa de Cabal – Dosquebradas – Variante del Pollo – Cerrito – Cartago – Zaragoza – Obando – Zarzal – La Paila – Bugalagrande – Variante Tuluá – San Pedro – San Carlos – Buga – 195.6 kilómetros

ETAPA 6 – 20 DE JUNIO Recorrido: Buga – San Carlos – San Pedro – Variante Tuluá – Bugalagrande – La Paila – Zarzal – Obando – Zaragoza – Cartago – Cerrito – La Virginia – Cruce Balboa – Santuario – Apía – 173.3 kilómetros

ETAPA 7 – 21 DE JUNIO Recorrido: Pereira – Cartago – Zaragoza – Las Cruces – Regreso – Cartago – Cerrito – La Virginia – Viterbo – Cruce Belén de Umbría – Anserma – Cruce Quinchía – Guática – Riosucio – 155.3 kilómetros

ETAPA 8 – 22 DE JUNIO Recorrido: Supía – Cruce La Felisa – Cruce Marmato – La Pintada – Puente Iglesias – Regreso PR 21 –– La Pintada – Santa Barbara – Versalles – Alto de Minas – 144.3 kilómetros

ETAPA 9 – 23 DE JUNIO Recorrido: Contrarreloj Individual – Salida: Medellín en el Edificio Inteligente de EPM – Llegada en el Alto de Las Palmas – 17.3 kilómetros