“No vamos a ser los tontos útiles del Gobierno”: oposición sobre quorum para reformas

Congreso

La discusión en último debate de la reforma pensional se ha visto afectada, entre otros, por la dificultad que ha tenido el Gobierno para mantener el quorum en la plenaria de la Cámara de Representantes. Hace parte de la estrategia que ha adelantado la oposición para evitar que esta discusión se dé y la reforma termine hundiéndose.

El representante del Centro Democrático Andrés Forero respondió a quienes han criticado esta estrategia y aseguró que van a seguir trabajando en ello. “Nosotros desde la oposición lo que hemos dicho es que no vamos a ser los tontos útiles del Gobierno. Consideramos que es una reforma inconveniente, y por esa razón no debe aprobarse”, empezó señalando.

Por eso explicó el parlamentario que “lo que hemos dicho es que cuando conformen quorum con los otros partidos que sí quieren que salga adelante la reforma, nosotros vamos a estar presentes en la sesión. Pero si vamos a ser nosotros los que hacen el quorum, pues obviamente nos vamos a ausentar porque consideramos que se debe aprobar”.

Sin embargo, para Forero no es clara la estrategia que está adelantando el ejecutivo para evitar que la pensional se hunda. “No sabemos qué le pasa al Gobierno, que no ha logrado constituir las mayorías suficientes para sacar de manera eficiente y rápida los impedimentos. Sentimos que de cierta manera está un poco adormilado. Además está perdiendo tiempo valioso para la pensional por cuenta de la reforma laboral, que podría presentar el próximo semestre. Esa está en primer debate y no se perdería mucho”, concluyó.

En efecto, si antes del 20 de junio la reforma pensional no culmina su trámite, aprobar este último debate y la conciliación, se hundirá y debería volver a radicarse desde cero. Queda una semana y, debido a lo apretado de la agenda, la Cámara está evaluando sesionar el fin de semana.