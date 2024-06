Ley de educación: Se rompen acuerdos de sectores políticos para el último debate

Colombia

La reforma a la ley estatutaria de educación llegará al cuarto y último debate con dos ponencias. Los acuerdos a los que llegaron sectores de oposición e independientes con la bancada del Gobierno, en la Comisión Primera, se rompieron para la recta final de la discusión.

Según explicó el senador de Cambio Radical, David Luna, aunque se avanzó en temas como la autonomía financiera y administrativa del SENA, no se logró un acuerdo sobre el punto de la distribución del presupuesto educativo.

“Lamentablemente para este último debate no hubo acuerdo porque la bancada de Gobierno no cedió en uno de los puntos y nosotros presentamos una ponencia positiva-alternativa, recogiendo cuatro puntos. Primero, la autonomía e independencia del SENA; segundo, que la evaluación de los maestros sea obligatoria pero pueda decretarse conjuntamente; tercero, que obviamente haya educación pública y educación privada, pero donde hubo desacuerdo fue que el presidente no pudiera tener la posibilidad de determinar cómo distribuir el presupuesto de la educación, la bancada de Gobierno quería que solamente se destinara a lo público y nosotros decíamos que el estudiante tuviera derecho a elegir dónde estudiar”, aseguró el senador David Luna.

Por su parte, la senadora del Pacto Histórico y ponente, María José Pizarro, aseguró que en la reunión de las últimas horas se avanzó en acuerdos preliminares sobre los que este jueves, 13 de junio, se seguiría discutiendo, pero que los sectores de oposición decidieron no continuar con los diálogos.

“Evidentemente avanzamos en acuerdos preliminares, en una redacción que hoy teníamos que finiquitar al rededor de la evaluación docente, de la educación terciaria, pero fueron avances, no fueron acuerdos cerrados y esto tiene que quedar absolutamente claro. Evidentemente hoy rarificábamos los avances y avanzábamos con los puntos que aún estaban pendientes”, señaló la senadora Pizarro.

La congresista del Pacto Histórico agregó: “son ellos, y hay que reconocerlo, quienes nos informan que no van a continuar con este diálogo, por lo tanto nosotros radicamos nuestra ponencia inicial y aprovechamos para hacer un llamado a las distintas bancadas a que apoyemos no solamente el derecho fundamental a la educación, a que apoyemos y respaldemos a la comunidad educativa de nuestro país y que le apostemos a que la financiación sea prioritariamente pública, aspectos, junto con la evaluación docente, que fueron los tres puntos frente cuáles no pudimos llegar a ningún consenso”, aseguró la senadora Pizarro.

Pizarro agregó: “evidentemente avanzamos en acuerdos preliminares, en una redacción que hoy teníamos que finiquitar al rededor de la evaluación docente, de la educación terciaria, pero fueron avances, no fueron acuerdos cerrados y esto tiene que quedar absolutamente claro. Evidentemente hoy rarificábamos los avances y avanzábamos con los puntos que aún estaban pendientes”.

Este proyecto de ley estatutaria de educación tiene hasta el 20 de junio para superar su último debate, de no ser así, se hundiría.