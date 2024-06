Jaime González: ”No es verdad que solamente Juan Esteban cogió el cupo, Fernando también”

Juan Esteban Arango, quien logró uno de los cupos por Colombia para los Juegos Olímpicos en la modalidad de ciclismo de pista, recibió la noticia de que no irá a las justas deportivas. El pedalista de 37 años alcanzó el lugar deportivo, luego de la prueba clasificatoria en abril, celebrada en Canadá, en la cual tuvo un buen desempeño.

En diálogo con El Vbar de Caracol Radio, Arango contó cómo fue que le negaron la posibilidad de ir y en su lugar han tomado la determinación de llevar a Fernando Gaviria. Esta decisión tuvo varias reacciones, pues pareció que no se tuvo en consideración el hecho de que Juan Esteban había conseguido el cupo a las justas deportivas.

“Conseguí el cupo olímpico para Colombia hace 2 meses y me llamó el director de pista diciéndome que iba Fernando Gaviria. En la llamada que me hizo el director de pista me dijo que iba Fernando Gaviria. Tal vez porque estaba en un equipo World Tour, de pronto era más opcionado para estar en los Juegos Olímpicos”, fueron las palabras del pedalista antioqueño.

El entrenador de los dos, John Jaime González, quien los conoce por su trabajo de muchos años al frente del equipo nacional de pista. Habló en El Alargue de Caracol Radio y explicó por qué se tomó la decisión de optar por Gaviria para la representación y qué beneficios tendrá para el país de cara a París 2024.

La decisión de la elección a Fernando Gaviria

“Los cupos en ciclismo son numéricos y como nación tenemos que llevar a los mejores corredores y a los que nos representen mejor en la modalidad. No es verdad que solamente Juan Esteban cogió el cupo, no es verdad, Fernando también. Él también hizo puntos. Es como que Nairo Quintana haya cogido los puntos para la ruta, pero va otro porque en el momento se busca quien anda bien y eso es lo que hacemos todos en el ciclismo. Fernando es dos veces campeón del mundo de la prueba, Juan Esteban es el que mejor nos ha representado también. Todos tienen un equilibrio y con los dos vamos a estar bien representados. Además, no solo yo tomo la decisión, lo hace también una comisión técnica con argumentos que se dan de mi parte. Luego yo me separo de ahí, yo voté de último y ya esperando que es lo que se va a designar”.

Sobre las palabras de Juan Esteban Arango: “Yo dentro de las cosas siempre hablo con él. Está preparándose en este momento en estados Unidos con recursos del Comité Olímpico Colombiano. Siempre estoy en contacto con él. Él a mí no me ha dicho nada”.

¿Cuál fue su voto, usted eligió a Fernando?

“Tengo los puntos tanto los de Juan Esteban como los de Fernando. Hice un análisis uno a uno y quitándome la mano del corazón, porque si yo fuese a llevar a alguien con el corazón, el que correría sería mi hijo y el mecánico sería mi esposa y la manager sería mi mamá. Aquí es una decisión de país, donde quedemos bien representados y pues seguimos en ese cuento de hacerlo bonito Hay gente que opina y no se pone a hacer cuentas”, aseguró.

“Para poder correr el ciclismo de pista, usted tiene que tener puntos olímpicos y si no los tiene no puede correr. Por eso hay dos opciones que se llaman Fernando Gaviria y Juan Esteban Arango, no hay tercera opción. La gente está desinformada, dice que Fernando no hizo puntos, o que cómo van a quitar a otro. No es así”, complementó.

¿Fue decisión de comisión técnica?

“Sí, fue más de comisión técnica que mía, porque cuando vamos a unas justas en donde participan el Mindeporte y comité Olímpico, hay una reunión grande y no es que Carlos Mario Jaramillo saque los de la ruta y que José Soto saque los de montaña, sino que argumentamos. Yo tengo dos posibles candidatos y los argumenté los dos, sin quitarle ni ponerle a ninguno de los dos, sino como argumenté los de velocidad, como lo hice con Marcela Hernández y que no la tengamos en el ómnium que son cosas que ellos deben conocer. Ellos son un organismo de la Federación que tiene voz, voto y asesora al presidente”.

¿Cómo está Fernando Gaviria para la prueba?

“Yo pienso que Fernando es un juvenil y eso es lo que lo hace grande, lo comparo con esos corredores que planifican todo, que la carrera más simple la planifican como si fuera la más grande y eso es lo que él tiene. Ya yo hablaré con él y él está entrenándose. Y entrenar para la olimpiada le va a servir para las llegadas en el Tour de Francia. No es que él dijo un día que no volví a la pista y no volvió, no, eso tampoco es así. El cuándo está en Colombia, él está en la pista, hace aceleraciones, trabajo de velocidad. Yo siempre lo he acompañado, siempre he estado presente en el acompañamiento como seleccionador”, finalizó.