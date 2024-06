Secretaría de Educación anunció que protestas de docentes no afectarán clases en Medellín

Medellín, Antioquia

La Secretaría de Educación de Medellín indicó que el paro nacional de maestros convocado para este 12 de junio contra el proyecto del cambio de Ley Estatutaria de Educación, por parte del Gobierno Nacional; no tendrá graves repercusiones, pues, en Medellín no se espera tanta concentración de docentes en las movilizaciones porque, según la secretaría, los profesores sindicalizados en el distrito no representan una cifra grande que ocasione una suspensión masiva de clases.

Se señaló que de acuerdo al reporte esperado por los rectores de los colegios oficiales, se tendría un dateo de cuántos docentes iban a participar en la manifestación y de esta forma, se coordinarían las estrategias para que los niños no se quedaran sin clase en Medellín. Por lo que se dio una tranquilidad a la ciudadanía y padres de familia, en la claridad de que la mayoría de los menores de edad tendrán una programación escolar normal, incluyendo el servicio de alimentación en los colegios.

Luis Guillermo Patiño, secretario de Educación, especificó cómo se manejaría la situación durante este miércoles: “Generar unas estrategias pedagógicas para desescolarizar lo menos posible y que en general los niños de la ciudad de Medellín y los jóvenes puedan acceder en la mayoría de los casos a ese servicio educativo”.

Otros problemas de los docentes

Adicional, desde la Secretaría de Educación se mencionó que se han atendido y respaldado las inconformidades que les han reportado los profesores en Medellín por derechos básicos incumplidos, como lo es por ejemplo, el servicio de salud.

Esto a raíz del cambio del sistema de salud de los docentes y la administración nueva al modelo Fomag, en donde desde la Secretaría de Educación señalaron que una gran cantidad de maestros les han reportado múltiples quejas por mala atención, escasez de medicamentos y demoras en las citas médicas, por lo que el secretario expresó que entienden las reclamaciones y además, hacen un llamado al Gobierno Nacional para analizar la problemática y encontrar una alternativa que les garantice las condiciones dignas a los docentes.

“Que los maestros le exijan al Gobierno Nacional que se les brinde un sistema de salud digno para que ellos puedan tener unas condiciones de salud física y mental adecuadas y puedan garantizar ese servicio educativo”, manifestó el secretario de Educación, Luis Guillermo Patiño.

¿Por qué marcharán los docentes en Colombia?

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), convocó a todos los maestros del país a un paro permanente en contra de las reformas planteadas por el Gobierno Nacional y la oposición al sistema educativo. Los docentes marcharán para demostrar la inconformidad frente a la ley estatutaria, por temas como la obligatoriedad de la evaluación docente, la privatización del sistema, la negación de obligatoriedad de grados transición, jardín y pre-jardín en las instituciones públicas y la posibilidad de falta de autonomía en colegios oficiales e instituciones de educación superior.

La ley buscaría establecer a la educación en todos sus niveles como un derecho básico de toda la población, sin embargo, el sindicato de docentes señala que no se tomó en cuenta su posición para realizar las modificaciones al sistema educativo, por lo que rechazan diferentes puntos del proyecto del Ministerio de Educación y entrarán a paro permanente en todo Colombia.

Esta manifestación fue apoyada por la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida), por lo que la marcha se realizará también en la ciudad de Medellín, con la que se busca ejercer presión al congreso para que se hunda la reforma y de igual forma, se puedan ocupar las calles con las movilizaciones de manera pacífica y segura.